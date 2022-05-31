Любовь Успенская обратилась к адвокату после скандала
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Любовь Успенская обратилась к адвокату после скандала

Любовь Успенская обратилась к адвокату после скандала
Певица Любовь Успенская в очередной раз стала звездой скандала. Артистка снова стала героиней хроники звездных скандалов. Всё из-за видео, снятым её соседями по загородному поселку во время крупной ссоры. Ни одна из сторон не хочет брать на себя вину на случившееся. Теперь к делу королевы шансона подключились адвокаты, которые только подлили масла в огонь. Накануне в Сети появилось, на кадрах которого Успенская кричит на соседей и грозится их «уничтожить». Всё потому, что с их участка на общую территорию выбежал французский бульдог, покусавший собаку Успенской. Как рассказывают очевидцы, певица, защищая своего питомца, начала бить соседского пса поводком, а потом сорвалась на его хозяев. «Мою собаку чуть не загрызла ваша тварь, и еще мою ногу укусила», — кричала Успенская, грозясь расправой.
Любовь Успенская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Соседи вскоре после стычки объявили, что подают на певицу в суд. Их интересы в суде будет представлять Александр Добровинский. «Когда мне рассказали эту вопиющую историю и показали видео, я удивился, какой уровень адекватности должен быть у человека, чтобы он так себя вел еще и при маленьких детях», — говорит он. Адвокат Успенской Елена Сенина уже тоже выступила с заявлением. Она пристыдила Добровинского за его позицию и напомнила о том, что он якобы лишен адвокатского статуса. «То, что бывший адвокат Добровинский обнародовал якобы переписку с Успенской и дал комментарий о ее «моральном облике» — просто не выдерживает никакой критики... К сожалению, я должна быть очень сдержана в выражениях, как мне прописывает статус адвоката и Кодекс профессиональной этики. В этом плане юристу Добровинскому проще: его адвокатский статус прекращен из-за нарушений этики», — цитирует Сенина «Стархит». Кроме того, адвокат Успенской пообещала доказать, что пострадавшей стороной в этой истории является её клиентка, а не соседи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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