Любовь Успенская заявила, что соседка хочет от нее денег
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Любовь Успенская заявила, что соседка хочет от нее денег

Любовь Успенская заявила, что соседка хочет от нее денег
Певица Любовь Успенская прокомментировала свой скандал. Любовь Залмановна угодила в громкий скандал — на артистку подает в суд соседка по коттеджному поселку. Женщина заявила, что певица избила ее собаку. Успенская в свою очередь рассказала, как все произошло на самом деле. По словам 68-летней исполнительницы, она всего лишь защищала своего питомца. Более того, Любовь Залмановна уверена — весь этот скандал раздут лишь для того, чтобы заработать на ней. «А ситуация такая: 2 мая я гуляла с дочерью Таней и своей маленькой собакой, йоркширским терьером Джюни, по коттеджному поселку, в котором мы живем. На мою собачку напали собаки соседки, арендующей дом напротив нашего. В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно — устроила ссору, начала меня провоцировать!
Любовь Успенская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Был бытовой, как говорят, конфликт. Я, конечно, возмущена такой реакцией соседки и по-русски сказала, что я обо всем этом думаю. В поселке эта дама, как выяснилось, не на хорошем счету — на нее неоднократно жаловались жильцы. По поводу укусов я незамедлительно обратилась к врачу, в полицию тоже дала знать. Все бумаги у меня на руках. Также мой адвокат Елена Сенина связывалась с собственницей дома, которая проживает в США. Видимо, понимая, что я могу дать ход делу, владелица собак ничего иного не придумала, как обратиться к гражданину Александру Добровинскому. Он вчера написал мне, не хочу ли я решить вопрос мирно. О чем речь? Что от меня хотят? Денег? Принципиально не дам ни копейки! Что я такого сделала?!» — посетовала певица в личном блоге. Также Успенская подчеркнула, что данная ситуация не помешает ей продолжать работать и заниматься любимым делом.  «У меня есть достоинство и своя неизменная позиция — я занимаюсь творчеством, и сегодня все мои мысли о том, как поддержать людей, у которых ситуации покрепче, чем соседские разборки. На этом стою и буду стоять! Комментариев давать не буду и тратить свое и ваше время — тоже!» — заключила звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Любовь Успенская набросилась на собаку соседки
Любовь Успенская набросилась на собаку соседки
Аллу Пугачеву публично оскорбили на здании «Останкино»
Аллу Пугачеву публично оскорбили на здании «Останкино»
Эти 7 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Эти 7 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Любовь Успенская заявила, что соседка хочет от нее денег
Любовь Успенская заявила, что соседка хочет от нее денег
Ирина Салтыкова назвала куриц именами подруг
Ирина Салтыкова назвала куриц именами подруг
Самые консервативные Знаки Зодиака
Самые консервативные Знаки Зодиака
Елена Летучая рассказала о скандале с продюсером
Елена Летучая рассказала о скандале с продюсером
Дарья Донцова решила не покупать недвижимость за рубежом
Дарья Донцова решила не покупать недвижимость за рубежом
К чему чешется голова: приметы
К чему чешется голова: приметы
Карен Шахназаров высказался о заявлении Маргариты Симоньян о Галкине
Карен Шахназаров высказался о заявлении Маргариты Симоньян о Галкине
ЧП: Псих пытался уничтожить картину стоимостью 2,5 миллиарда долларов
ЧП: Псих пытался уничтожить картину стоимостью 2,5 миллиарда долларов
Сила внутри: как найти в себе позитив и научиться противостоять неприятностям
Сила внутри: как найти в себе позитив и научиться противостоять

Топ на сегодня

ЧП: известный ведущей Алексей Бегак умер после продолжительной болезни
ЧП: известный ведущей Алексей Бегак умер после продолжительной болезни
Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
Мария Шукшина призывает закрыть все скандальные ток-шоу
ЧП: Юная балерина Алеся Лазарева скончалась при загадочных обстоятельствах
ЧП: Юная балерина Алеся Лазарева скончалась при загадочных
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят на радио
Эдгард Запашный в ужасе от того, что песни Андрея Макаревича крутят
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову
Иосиф Пригожин наехал на Наргиз Закирову

Еще по теме

Любовь Успенская заявила, что официально развелась
Любовь Успенская, как оказалось, получает пенсию в США
Любовь Успенская считает, что себя никому не нужной
Любовь Успенскую сняли с рейса из-за собаки