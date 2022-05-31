Любовь Успенская заявила, что соседка хочет от нее денег

Певица Любовь Успенская прокомментировала свой скандал. Любовь Залмановна угодила в громкий скандал — на артистку подает в суд соседка по коттеджному поселку. Женщина заявила, что певица избила ее собаку. Успенская в свою очередь рассказала, как все произошло на самом деле. По словам 68-летней исполнительницы, она всего лишь защищала своего питомца. Более того, Любовь Залмановна уверена — весь этот скандал раздут лишь для того, чтобы заработать на ней. «А ситуация такая: 2 мая я гуляла с дочерью Таней и своей маленькой собакой, йоркширским терьером Джюни, по коттеджному поселку, в котором мы живем. На мою собачку напали собаки соседки, арендующей дом напротив нашего. В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно — устроила ссору, начала меня провоцировать!Любовь Успенская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Был бытовой, как говорят, конфликт. Я, конечно, возмущена такой реакцией соседки и по-русски сказала, что я обо всем этом думаю. В поселке эта дама, как выяснилось, не на хорошем счету — на нее неоднократно жаловались жильцы. По поводу укусов я незамедлительно обратилась к врачу, в полицию тоже дала знать. Все бумаги у меня на руках. Также мой адвокат Елена Сенина связывалась с собственницей дома, которая проживает в США. Видимо, понимая, что я могу дать ход делу, владелица собак ничего иного не придумала, как обратиться к гражданину Александру Добровинскому. Он вчера написал мне, не хочу ли я решить вопрос мирно. О чем речь? Что от меня хотят? Денег? Принципиально не дам ни копейки! Что я такого сделала?!» — посетовала певица в личном блоге. Также Успенская подчеркнула, что данная ситуация не помешает ей продолжать работать и заниматься любимым делом. «У меня есть достоинство и своя неизменная позиция — я занимаюсь творчеством, и сегодня все мои мысли о том, как поддержать людей, у которых ситуации покрепче, чем соседские разборки. На этом стою и буду стоять! Комментариев давать не буду и тратить свое и ваше время — тоже!» — заключила звезда.