Милонов посетил ДНР с гуманитарной миссией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Милонов посетил ДНР с гуманитарной миссией

Милонов посетил ДНР с гуманитарной миссией

Тема: Военная операция на Украине


22:54  Автор: Мария Федорова



Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») посетил село Верхнеторецкое Донецкой области с гуманитарной миссией.

В ходе визита парламентарий пообщался с местными жителями и выяснил, с чем им пришлось столкнуться. На протяжении нескольких месяцев село находилось под постоянными обстрелами, передает ФАН.

Сейчас в Верхнеторецком, лишенном электричества и водоснабжения, проживают 20 тысяч человек. Они не планируют покидать город и будут дожидаться, пока солдаты РФ и ЛДНР оттеснят украинских боевиков.

Сообщается, что в гуманитарную помощь для жителей освобожденного села вошли продуктовые наборы, детские гигиенические принадлежности и питание, хозтовары и другие необходимые вещи.


Читайте также:

• Карелова предложила наградить работающих на Донбассе медиков • Володин поручил разобраться в проблеме перевозки гуманитарных грузов в Донбасс • Одинокую бабушку из ДНР растрогала гуманитарная помощь из Подмосковья

Гуманитарная помощь была доставлена и жителям освобожденного города Светлодарск, пишет «360». Колонна фур отправлена из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело».

Светлодарск — спутник крупного города Дебальцево. По приказу властей ДНР оба населенных пункта объединят, но сейчас стоят другие задачи. «Работают специальные инспекции, чтобы людей быстро оформить, предоставить пособия и пенсии, поставить на учет все, чтобы жители чувствовали внимание, уход и заботу. Чтобы они понимали, что о них переживают», — рассказал глава администрации Дебальцево Игорь Захаревич.

Также «Невские новости» сообщили о том, что из Ленинградской области в Донбасс был отправлен автопоезд с медиками и лекарствами. «Поликлиника на колесах» оборудована флюорографом и маммографом.



#Донбасс #Украина

Ещё материалы: Виталий Милонов


127
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Июньское обновление прошивки Xbox добавляет новую функцию
Июньское обновление прошивки Xbox добавляет новую функцию
В eFootball от Konami появится платная карьера и платные новые команды
В eFootball от Konami появится платная карьера и платные новые команды
Эдгард Запашный рассказал, как юная артистка послала всех
Эдгард Запашный рассказал, как юная артистка послала всех
Ксения Собчак наехала на Бориса Корчевникова
Ксения Собчак наехала на Бориса Корчевникова
Любовь Успенская обратилась к адвокату после скандала
Любовь Успенская обратилась к адвокату после скандала
Показали первый геймплей Sonic Frontiers, скоро информации об игре будет больше
Показали первый геймплей Sonic Frontiers, скоро информации об игре
DONTNOD Entertainment объявили о ребрендинге — теперь они DON’T NOD
DONTNOD Entertainment объявили о ребрендинге — теперь они DON’T NOD
18 примеров излишне креативной подачи блюд, которая легко может ввести посетителей в ступор
18 примеров излишне креативной подачи блюд, которая легко может
Глафира Тарханова показала фото с мужем, с которым снялась вместе впервые за много лет
Глафира Тарханова показала фото с мужем, с которым снялась вместе
Певица Нюша пожаловалась на жизнь за границей
Певица Нюша пожаловалась на жизнь за границей
Эти 6 игр пополнят Game Pass в первой половине июне
Эти 6 игр пополнят Game Pass в первой половине июне
5 игр будут удалены из подписки Game Pass уже 15 июня
5 игр будут удалены из подписки Game Pass уже 15 июня

Топ на сегодня

Сила внутри: как найти в себе позитив и научиться противостоять неприятностям
Сила внутри: как найти в себе позитив и научиться противостоять
ЧП: Псих пытался уничтожить картину стоимостью 2,5 миллиарда долларов
ЧП: Псих пытался уничтожить картину стоимостью 2,5 миллиарда долларов
Валя Карнавал назвала себя главной плаксой на шоу
Валя Карнавал назвала себя главной плаксой на шоу
Павел Прилучный показал обнаженный торс и точеную фигуру возлюбленной
Павел Прилучный показал обнаженный торс и точеную фигуру возлюбленной
Карен Шахназаров высказался о заявлении Маргариты Симоньян о Галкине
Карен Шахназаров высказался о заявлении Маргариты Симоньян о Галкине

Еще по теме

Красный Крест отправил 11 грузовиков гуманитарки в ОРДО
«Руси, спасибо!» — спасенные от боевиков сирийцы радостно встречают российских военных (ФОТО)
Виталий Милонов рассказал о планах приобрести новую «Ладу»
13 оставшихся жителей поселка Пески получили гуманитарную помощь