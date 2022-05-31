На фасаде "Останкино" появилось "прощание" с Аллой Пугачевой. Певица ответила недоброжелателям
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На фасаде "Останкино" появилось "прощание" с Аллой Пугачевой. Певица ответила недоброжелателям

На фасаде "Останкино" появилось "прощание" с Аллой Пугачевой. Певица ответила недоброжелателям

Певица Алла Пугачева, которая в конце февраля покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми и сейчас находится в Израиле, ответила на сообщение в свой адрес на фасаде телецентра "Останкино".

Прошлой ночью на фасаде здания появилась бегущая строка следующего содержания: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех *** (достала, — Прим. ред)".


Кто именно разместил эту проекцию, неизвестно. Телевизионный центр “Останкино” не комментирует надпись об Алле Пугачевой на здании, — заявили в пресс-службе телецентра изданию StarHit.

Отреагировала на это и сама певица. Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна! — написала она в инстаграме*.

После отъезда из России Алла Пугачева и Максим Галкин столкнулись с резкой критикой общественности: звезд начали называть предателями страны из-за эмиграции, хотя Пугачева заявила, что собирается вернуться в Россию осенью. Кроме того, Максим Галкин не раз резко осуждал военную спецоперацию РФ на Украине, что привело к его "отмене" в России. Заработок артист нашел за границей: Галкин отправился в концертный тур по городам Израиля.

За Аллу Пугачеву и Максима Галкина заступились многие звезды, в том числе Владимир Пресняков, Филипп Киркоров и другие.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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