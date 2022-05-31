Найден способ ранней диагностики острой почечной недостаточности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Найден способ ранней диагностики острой почечной недостаточности

Найден способ ранней диагностики острой почечной недостаточности

Новое исследование показало, что металлы в моче пациента помогают выявить острую почечную недостаточность на очень ранних стадиях.

Острая почечная недостаточность (ОПН) — это быстрое ухудшение функции почек в течение нескольких часов или дней. Острая почечная недостаточность может быть вызвана различными заболеваниями, хирургическими операциями, травмами и некоторыми лекарствами, например, при химиотерапии. Она встречается у 10–20 % пациентов, поступивших в больницу, и около 50 % пациентов в отделениях реанимацию. Она имеет серьезные последствия для пациентов, повышая риск смерти и возникновения хронических заболеваний. Одной из основных текущих проблем в лечении ОПН является невозможность обнаружить ее на очень ранней стадии. Многие случаи ОПН потенциально предотвратимы при раннем выявлении, или как минимум тяжесть и последствия недостаточности могут быть значительно смягчены благодаря вовремя принятым мерам.

В настоящее время ОПН определяется повышением уровня креатинина или азота мочевины в крови. Другим диагностическим признаком является снижение диуреза. Выявление ОПН этими методами может занять более 24 часов с момента повреждения почек, и к этому времени процесс заболевания может быть более трудным для управления. Поэтому в последние годы наблюдается большой клинический и коммерческий интерес к разработке более совершенных тестов для раннего выявления ОПН. Некоторые новые тесты на ОПН уже применяются в больницах некоторых стран, но ни один из них пока не доказал свою клиническую эффективность и рентабельность.

Ранее ученые из Ноттингемского университета провели исследования модели повреждения почек у свиней, которая повторяет многие черты ОПН человека. В этих экспериментах они впервые отметили, что некоторые металлы в моче могут быть потенциально полезными биомаркерами для раннего выявления ОПН. Теперь, работая с пациентами, поступившими в Кардиологический центр Трента и отделение интенсивной терапии клинической больницы Ноттингемского университета, они проверили свою гипотезу в двух клинических группах с риском развития ОПН. Они обнаружили, что концентрация металлов (кадмий, медь, цинк) повышалась в моче у пациентов с ОПН в течение часа после операции на сердце и при поступлении в отделение интенсивной терапии.

Металлы имеют клинические и экономические преимущества по сравнению с другими зарегистрированными биомаркерами ОПН, большинство из которых являются белками. На них не влияют сопутствующие заболевания, наличие белка в моче (протеинурия), пол или возраст пациента. Металлы также стабильны в моче при комнатной температуре, что дает преимущества в удаленных медицинских учреждениях, например, в развивающихся странах. Для измерения концентрации металлов применяются более дешевые методы, чем при анализе белков.

Исследование опубликовано в журнале Kidney International Reports.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Квартиры в Обнинске от застройщика
Квартиры в Обнинске от застройщика
Найден способ ранней диагностики острой почечной недостаточности
Найден способ ранней диагностики острой почечной недостаточности
Эдгарда Запашного возмутило, что Наргиз Закирову показывают по телевизору
Эдгарда Запашного возмутило, что Наргиз Закирову показывают по
Павел Прилучный платит бешеные деньги за отдых с новой подругой
Павел Прилучный платит бешеные деньги за отдых с новой подругой
В программе ID@Xbox уже больше 4000 разработчиков
В программе ID@Xbox уже больше 4000 разработчиков
17 фото, демонстрирующих, что бывает с бедолагой, который первым уснул во время бурной вечеринки
17 фото, демонстрирующих, что бывает с бедолагой, который первым
People: Маргарет Куэлли выходит замуж
People: Маргарет Куэлли выходит замуж
Уже известно о 2 бесплатных играх по Games With Gold в июне
Уже известно о 2 бесплатных играх по Games With Gold в июне
Любовь Успенская набросилась на собаку соседки
Любовь Успенская набросилась на собаку соседки
Аллу Пугачеву публично оскорбили на здании «Останкино»
Аллу Пугачеву публично оскорбили на здании «Останкино»
Эти 7 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Эти 7 игр сегодня удаляют из подписки Game Pass
Любовь Успенская заявила, что соседка хочет от нее денег
Любовь Успенская заявила, что соседка хочет от нее денег

Топ на сегодня

ЧП: известный ведущей Алексей Бегак умер после продолжительной болезни
ЧП: известный ведущей Алексей Бегак умер после продолжительной болезни
ЧП: Юная балерина Алеся Лазарева скончалась при загадочных обстоятельствах
ЧП: Юная балерина Алеся Лазарева скончалась при загадочных
Сила внутри: как найти в себе позитив и научиться противостоять неприятностям
Сила внутри: как найти в себе позитив и научиться противостоять
Вера Сотникова не знает, как продать квартиру в Каннах
Вера Сотникова не знает, как продать квартиру в Каннах
ЧП: Псих пытался уничтожить картину стоимостью 2,5 миллиарда долларов
ЧП: Псих пытался уничтожить картину стоимостью 2,5 миллиарда долларов

Еще по теме

Создан метод оценки риска поражения почек
На Кипре умер первый пациент с коронавирусом
Предложен новый способ лечения острой печеночной недостаточности
Специалисты открыли новый метод лечения сердечной недостаточности