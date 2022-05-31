Найден способ ранней диагностики острой почечной недостаточности

Вадим Карасев

Новое исследование показало, что металлы в моче пациента помогают выявить острую почечную недостаточность на очень ранних стадиях.

Острая почечная недостаточность (ОПН) — это быстрое ухудшение функции почек в течение нескольких часов или дней. Острая почечная недостаточность может быть вызвана различными заболеваниями, хирургическими операциями, травмами и некоторыми лекарствами, например, при химиотерапии. Она встречается у 10–20 % пациентов, поступивших в больницу, и около 50 % пациентов в отделениях реанимацию. Она имеет серьезные последствия для пациентов, повышая риск смерти и возникновения хронических заболеваний. Одной из основных текущих проблем в лечении ОПН является невозможность обнаружить ее на очень ранней стадии. Многие случаи ОПН потенциально предотвратимы при раннем выявлении, или как минимум тяжесть и последствия недостаточности могут быть значительно смягчены благодаря вовремя принятым мерам.

В настоящее время ОПН определяется повышением уровня креатинина или азота мочевины в крови. Другим диагностическим признаком является снижение диуреза. Выявление ОПН этими методами может занять более 24 часов с момента повреждения почек, и к этому времени процесс заболевания может быть более трудным для управления. Поэтому в последние годы наблюдается большой клинический и коммерческий интерес к разработке более совершенных тестов для раннего выявления ОПН. Некоторые новые тесты на ОПН уже применяются в больницах некоторых стран, но ни один из них пока не доказал свою клиническую эффективность и рентабельность.

Ранее ученые из Ноттингемского университета провели исследования модели повреждения почек у свиней, которая повторяет многие черты ОПН человека. В этих экспериментах они впервые отметили, что некоторые металлы в моче могут быть потенциально полезными биомаркерами для раннего выявления ОПН. Теперь, работая с пациентами, поступившими в Кардиологический центр Трента и отделение интенсивной терапии клинической больницы Ноттингемского университета, они проверили свою гипотезу в двух клинических группах с риском развития ОПН. Они обнаружили, что концентрация металлов (кадмий, медь, цинк) повышалась в моче у пациентов с ОПН в течение часа после операции на сердце и при поступлении в отделение интенсивной терапии.

Металлы имеют клинические и экономические преимущества по сравнению с другими зарегистрированными биомаркерами ОПН, большинство из которых являются белками. На них не влияют сопутствующие заболевания, наличие белка в моче (протеинурия), пол или возраст пациента. Металлы также стабильны в моче при комнатной температуре, что дает преимущества в удаленных медицинских учреждениях, например, в развивающихся странах. Для измерения концентрации металлов применяются более дешевые методы, чем при анализе белков.

Исследование опубликовано в журнале Kidney International Reports.