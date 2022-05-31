Никас Сафронов жестко прошелся по звездам шоу-бизнеса

Художник Никас Сафронов не понимает, почему знаменитости жалуются на нехватку денег. Известный российский мастер кисти резко осадил звезд, которые стали жаловаться на снижение доходов и даже безденежье. По его мнению, некоторым звездам нужно прекратить это делать, а заняться тем, что сейчас востребовано.Никас Сафронов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Если ты стал певцом, то пой так, чтобы тебя хотели слушать. Ты должен быть постоянно в процессе. У многих же довод один: «Я гениален, мне должны платить!» И все — они больше ничего не делают. Не жалуйтесь! Вы сами выбрали эту профессию. И доход зависит от вас. Если у вас его нет, ругать нужно себя. Значит, вы не так что-то делаете», — резко высказался Сафронов в интервью «Собеседнику». Напомним, ранее Филипп Киркоров заявил, что сокращает штат своих сотрудников в целях экономии. При этом на днях стало известно, что поп-король купил еще одну квартиру.