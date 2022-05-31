Павел Прилучный платит бешеные деньги за отдых с новой подругой
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Павел Прилучный платит бешеные деньги за отдых с новой подругой

Павел Прилучный платит бешеные деньги за отдых с новой подругой
34-летний актер Павел Прилучный уже несколько недель прохлаждается на Маврикии. Артист уже вторую неделю отдыхает на Маврикии с 26-летней Зепюр Брутян и не жалеет денег на свою новую пассию. Выяснилось, что пара поселилась в шикарном отеле «LUX» Grand Baie Resort & Residences», где цена номера за сутки начинается от 500 долларов. Звезда «Мажора» наверняка снял один из лучших апартаментов, а это значит, что за отпуск с коллегой по сериалу «В клетке» он заплатил не меньше миллиона рублей. По слухам, Прилучный не случайно вывез Брутян на курорт. Ходят упорные слухи, что знаменитости тайно расписались 12 мая в одном из столичных загсов и теперь наслаждаются медовым месяцем. Неожиданный брак Павла подтверждает и обручальное кольцо, которое красуется у него на безымянном пальце.
Павел Прилучный с новой пассией - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Да и ведет себя актер, как потерявший голову влюбленный, не переставая выкладывать романтичные фото с Зепюр. Прилучный буквально каждый день делится с подписчиками эффектными кадрами с Брутян, а также с удовольствием выступает в роли ее фотографа, когда она позирует на пляже или в бассейне. «Люблю быть в объективе Павла Прилучного, ничего поделать с этим не могу», — признается артистка. Однако поклонники звезды «Мажора» искренне обескуражены его поведением, ведь раньше Прилучный избегал публичности в личных вопросах. После развода с Агатой Муцениеце Павел два года состоял в отношениях с Мирославой Карпович. Поговаривали, что они даже жили вместе, звезда «Папиных дочек» ездила отдыхать с актером и его детьми. Однако Прилучный ни разу не выходил с ней в свет и не выкладывал ни одного совместного фото. Лишь в конце февраля он посвятил Мирославе пост в соцсети, очень напоминавший прощальное послание. Тогда многие решили, что Павел вернулся к Муцениеце, но оказалось, что у него на примете другая – Зепюр Брутян, отношения с которой стали сюрпризом для всех.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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