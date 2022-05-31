Павел Прилучный показал обнаженный торс и точеную фигуру возлюбленной

Актер Павел Прилучный отдыхает с актрисой Зепюр Брутян на Маврикие, откуда делится отпускными фото. В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он готов положить к ногам женщины все богатства мира. Ну, почти каждого. У Павла Прилучного, похоже, наступил именно такой случай. «Мажор» улетел на Маврикий с актрисой Зепюр Брутян, где поселился с любимой в люксовом отеле с ценниками за номер не менее 500 долларов в сутки. За две недели бывший муж Агаты Муцениеце потратил целое состояние.Павел Прилучный Павел Прилучный даже не пытается скрывать своего счастья и показывает в личном блоге моменты своего отпуска с Зепюр Брутян. На последнем фото в соцсетях он запечатлен с голым мокрым торсом, нежно держа за руку свою избранницу, которая красиво изогнула на камеру спинку.Павел Прилучный и Зепюр Брутян «Невероятный красавчик❤️🤩», «О Боже, даже с Агатой таких фото не было 🤦♀!», «Эта девушуа красива, но Агата всегда будет Агата но.1», «Красавцы, оба сочные, загорелые, счастливые💞💞💞», «Ну это же промоакция сериала, Паша и Зепюр 👍👍👍», - отметили поклонники актера.