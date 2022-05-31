People: Маргарет Куэлли выходит замуж
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People: Маргарет Куэлли выходит замуж

People: Маргарет Куэлли выходит замуж

Инсайдеры People сообщили о помолвке дочери актрисы Энди МакДауэлл Маргарет Куэлли и ее возлюбленного, музыкального продюсера Джека Антонофф, со ссылкой на окружение пары.

Слухи о помолвке пары появились еще во время Каннского фестиваля. Маргарет Куэлли, которая известна по фильму "Однажды в Голлмвуде",  приехала на Лазурный берег, чтобы представить фильм "Звезды в полдень", а на безымянном пальце актрисы заметил кольцо.

Сами они слухи о помолвке пока не подтвердили.

Роман Маргарет Куэлли и Джека Антонофф начался в 2021 году. Как пара они впервые вышли в свет на AFI Awards в Лос-Анджелесе весной этого года.

Маргарет Куэлли ранее встречалась с актером Шайей ла Бафом, которого несколько его бывших подруг обвинили в абьюзивном поведении. Сама Куэлли никаких обвинений в его адрес не выдвигала. Также на счету Маргарет роман с избранником Ким Кардашьян, американским комиком Питом Дэвидсоном. Джек Антонофф ранее встречался с актрисой Леной Данэм.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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