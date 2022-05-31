Певица Нюша пожаловалась на жизнь за границей

Певица Нюша отметила, что ей нелегко жить за рубежом. Артистка призналась, что жизнь за границей в реальности бывает не такой уж идеальной, как на картинках в Сети. Особенно, если речь идет о семье с маленькими детьми. Артистка накануне пожаловалась, что не спала последние сутки из-за ряда неприятностей. Началось всё с болезни дочки Нюши. Серафиме-Симбе потребовалась срочная помощь медиков из-за высокой температуры. Вскоре после этого певица с мужем обнаружили, что их затопили соседи сверху.Певица Нюша - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «У меня, если честно, нет сил. Затопило гардеробную: соседи сверху затопили, там была большая лужа. У малышки поднялась температура и мы поехали к доктору. Несколько раз вставали. В общем, что-то такое сегодня происходит», — жалуется Нюша. Решив основные вопросы, артистка сбежала из дома в салон красоты на массаж лица. Оказалось, что молодой маме именно этого не хватало для расслабления после пережитого стресса. Напомним, что Нюша сначала поселилась с мужем и детьми в Эмиратах, а потом переехала в Израиль. Певица обещала, что вернется на сцену и просила не приравнивать её отъезд к эмиграции. Пока гастролей у неё нет, Нюша решила освоить новую профессию. Живя в Тель-Авиве, она занимается на курсах актерского мастерства и собирается потом использовать приобретенные навыки в работе.