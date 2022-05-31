Показали первый геймплей Sonic Frontiers, скоро информации об игре будет больше

Вадим Карасев





Издательство SEGA объявило о сотрудничестве с IGN для публикации эксклюзивных материалов по ожидаемой игре Sonic Frontiers. Анонс произошел в рамках небольшого тизера-трейлера, где уже демонстрируется геймплей Sonic Frontiers — ролик можно посмотреть ниже.

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Уже завтра, 1 июня, на канале IGN появится больше эксклюзивных материалов по Sonic Frontiers. В течение июня на канале IGN появится и много других материалов по игре — интервью с разработчиками, впечатления от игрового процесса и многое другое.

Напомним, что Sonic Frontiers — это совершенно новая игра серии, которая предложит уникальный геймплей за легендарного Соника в открытом красочном мире. Согласно слухам, Sonic Frontiers выйдет в ноябре, хотя ее планировали изначально запустить еще в 2021 году.