Показали первый геймплей Sonic Frontiers, скоро информации об игре будет больше
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Показали первый геймплей Sonic Frontiers, скоро информации об игре будет больше

Показали первый геймплей Sonic Frontiers, скоро информации об игре будет больше


Издательство SEGA объявило о сотрудничестве с IGN для публикации эксклюзивных материалов по ожидаемой игре Sonic Frontiers. Анонс произошел в рамках небольшого тизера-трейлера, где уже демонстрируется геймплей Sonic Frontiers — ролик можно посмотреть ниже.


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Уже завтра, 1 июня, на канале IGN появится больше эксклюзивных материалов по Sonic Frontiers. В течение июня на канале IGN появится и много других материалов по игре — интервью с разработчиками, впечатления от игрового процесса и многое другое.

Напомним, что Sonic Frontiers — это совершенно новая игра серии, которая предложит уникальный геймплей за легендарного Соника в открытом красочном мире. Согласно слухам, Sonic Frontiers выйдет в ноябре, хотя ее планировали изначально запустить еще в 2021 году.

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По материалам: newxboxone

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