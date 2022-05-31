Премьер Италии: Крупные страны ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата

18:20 Автор: Иван Попов

Источник: ТАСС

Практически все крупные страны Евросоюза выступают против предоставления Украине официального статуса кандидата на вступление в объединение. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

Итальянский политик подчеркнул, что в Риме поддерживают предоставление Киеву кандидатского статуса, а он сам лично был сторонником европейского пути Украины «с самого начала». При этом Драги признал, что в настоящий момент предоставление данного статуса украинской стороне невозможно из-за противодействия со стороны ряда стран-членов ЕС.

Глава правительства Италии также рассказал, что Еврокомиссия прорабатывает вопрос создания отдельной процедуры ускоренного вступления в ЕС. По его словам, в Брюсселе в ближайшее время должны предоставить доклад по данному вопросу.

В конце марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский после первых дипломатических встреч сообщил, что Россия не против членства Украины в Евросоюзе при условии, что Киев откажется от вступления в военные союзы и не станет размещать иностранные военные базы на своей территории. Позднее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия изменила позицию по вопросу, и теперь она схожа с официальной позицией Москвы по членству Киева в НАТО.

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