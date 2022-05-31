Российская армия сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области
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Российская армия сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области

Российская армия сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области

Тема: Военная операция на Украине


12:39  Автор: Михаил Хорошилов


Источник: Минобороны



Вооруженные силы РФ сбили украинский военный самолет Су-25 в небе над Николаевской областью. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, чьи слова приводятся в Telegram-канале военного ведомства. 

Уточняется, что цель поразили в районе населенного пункта Кобзарцы, который находится в 63 километрах от Николаева по прямой.

Российские средства ПВО также сбили шесть украинских беспилотников в районах различных населенных пунктов ДНР, ЛНР, Харьковской области, а также острова Змеиный.

Всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила 184 самолета, 128 вертолетов и 1070 беспилотников.

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#армия #Украина


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# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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