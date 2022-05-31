Российская армия сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области

Тема: Военная операция на Украине

12:39 Автор: Михаил Хорошилов

Источник: Минобороны

Вооруженные силы РФ сбили украинский военный самолет Су-25 в небе над Николаевской областью. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, чьи слова приводятся в Telegram-канале военного ведомства.

Уточняется, что цель поразили в районе населенного пункта Кобзарцы, который находится в 63 километрах от Николаева по прямой.

Российские средства ПВО также сбили шесть украинских беспилотников в районах различных населенных пунктов ДНР, ЛНР, Харьковской области, а также острова Змеиный.

Всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила 184 самолета, 128 вертолетов и 1070 беспилотников.

Читайте также:

• На «Азовстали» обнаружены тела 152 украинских военных

#армия #Украина

24