Сергей Глушко поделился любовными кадрами с Наташей Королевой

Стриптизер Сергей Глушко любвеобильно поздравил жену с днем рождения. Сегодня Наташе Королёвой исполнилось 49 лет. Поп-звезду необычно поздравил ее муж Сергей Глушко. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» получает множество подарков и комплиментов в свой адрес. Сергей Глушко, более известный по псевдониму Тарзан, нетривиально поздравил артистку с праздником. Актер комедии «Ночная смена» обнародовал интимные кадры с женой.Сергей Глушко и женой Королёва предстала в красном бикини с пикантным декольте. Бывшая жена композитора Игоря Николаева была без макияжа с наращенными ресницами, она забрала заплетенные в мелкие косы волосы в высокий хвост. Рядом с ней в плавках и ластах находился Сергей. Глушко прильнул к плечу жены, а та поцеловала его в лоб. Тарзан ответил ей поцелуями в щеку, плечи и спину. «С днем рождения, моя королева! Спасибо, что ты есть! Люблю тебя!» — заверил стриптизер. К поздравлениям присоединились поклонники артистки. Они пожелали Наташе быть любимой и счастливой. «Очень вас люблю! С днем рождения Наталью», «Золотая наша Наташа! Процветания! Продолжаем обожать», «С днем рождения! Будь счастлива и любима, дорогая Наташенька!», «Будь любимой, Наташа, ты это заслужила», — отметили фолловеры.