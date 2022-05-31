Session: Skate Sim выйдет в полный релиз в сентябре, после 2 лет раннего доступа
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Session: Skate Sim выйдет в полный релиз в сентябре, после 2 лет раннего доступа

Session: Skate Sim выйдет в полный релиз в сентябре, после 2 лет раннего доступа


В июне 2020 года на приставках Xbox состоялся релиз в раннем доступе игры Session: Skate Sim. Сегодня разработчики сообщили, что полноценный релиз проекта назначен на 22 сентября 2022 года. Об этом они сообщили в Steam.

В полной версии игра Session: Skate Sim получит ряд изменений. Разработчики обещают достижения, обновленную физическую анимацию, новый город, изменения пользовательского интерфейса, полную одиночную кампанию и многое другое. Напомним, что в феврале этого года игра Session: Skate Sim уже получила крупное обновление с большим количеством нового контента.

Session: Skate Sim представляет собой симулятор скейтбординга. Поскольку игра находится в раннем доступе, ее можно бесплатно опробовать на приставках Xbox.

Session: Skate Sim (Game Preview)

Благодаря dual stick controls стики станут словно вашими ногами. Учитесь ими управлять и перемещать свой вес, как на настоящем скейтборде. А поможет вам в этом реалистичная и плавная физика, разработанная для максимального погружения.
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По материалам: newxboxone

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