Сила внутри: как найти в себе позитив и научиться противостоять неприятностям

Вадим Карасев

В каждом из нас есть оптимизм, но не каждый человек способен пользоваться этой силой. Если вы чувствуете, что отрицательная энергетика берет над вами верх, то пришла пора воспользоваться советами, описанными в этой статье.

Все описанные далее методики и советы помогут вам укрепить свое биополе, поднимут настроение, повысят сопротивляемость стрессу и депрессиям, а также повысят вашу уверенность в себе. Еще вы сможете лучше фокусироваться на текущих задачах и решать сложные проблемы с наименьшими затратами сил. Все это поможет вам изменить свою жизнь к лучшему.

Хвалите себя

Это упражнение стоит делать каждый день и как можно чаще. Негативные и пессимистичные люди становятся такими из-за того, что перестают видеть в себе нечто приятное и положительное. Они работают на износ каждый день, решая проблему за проблемой, но не замечают ничего хорошего. Они видят лишь новые неурядицы. Именно поэтому эксперты настоятельно советуют хвалить себя даже за самые маленькие победы.

Например, вы сделали уборку. Остановитесь на секунду, окиньте взглядом квартиру или дом, а затем скажите себе: «Я молодец, потому что теперь в моем доме чисто и уютно». Также говорите себе почаще, что вы заслужили поощрение за приложенные усилия. Вы действительно этого заслуживаете, ведь это и есть суть нормального энергетического обмена. Если человека только дает что-то и ничего не получает взамен, это приводит к проблемам с самооценкой, настроением.

Фиксируйте хорошие моменты своей жизни

Делайте это с периодичностью в день, неделю или месяц. Чем больше вы фокусируетесь на негативе, тем чаще вам стоит записывать все то хорошее, что с вами происходит. Если вы решаете делать это каждый день, то лучше делать это прямо перед сном.

Записывать стоит абсолютно всё — до самых банальных мелочей типа «вовремя успел на автобус», «сделала маникюр», «удалось купить вещь со скидкой». Записывайте все, что хоть как-то вас радует. Каждый вечер читайте то, что писали за день до этого. Это поможет вам помнить больше хорошего и быстрее забывать негативные происшествия и моменты.

Изменяем лексикон

Постарайтесь заметить, сколько раз в день вы говорите хорошие, добрые и приятные слова себе и окружающим, а сколько раз произносите что-то плохое. Чем чаще вы говорите нечто неприятное и плохое. Тем сильнее отпугиваете от себя удачу и хорошее настроение.

Старайтесь как можно реже говорить слова: «ненавижу», «плохо», «бедность», «беда», «неудача». Как можно чаще произносите: «спасибо», «пожалуйста», «люблю», «приятно», «радость». Все слова, которые значат нечто хорошее, нужно произносить как можно большее число раз.

Фокусируйтесь на чем-то хорошем

Это придет не сразу. Подобное умение развивается годами, но польза от него огромна. Например, вас уволили с работы из-за сокращения штата. Не нужно думать, что это беда. Воспринимайте это как возможность найти работу еще лучше, разнообразить свою жизнь. То же самое относится к расставаниям, разочарованиям.

Научитесь праздновать свои победы

Многие из нас не празднуют успехи в той или иной сфере жизни, из-за чего появляются негативные мысли. Если вы чувствуете, что сделали что-то стоящее, обязательно делайте себе поощрения. Купите новую одежду или вкусную еду, встретьтесь с друзьями, устройте небольшой праздник. Со временем жить станет куда проще.

Совершайте добрые поступки

Нет лучшего лекарства от хандры, чем помощь ближнему. Помогайте нуждающимся, родственникам, друзьям. Когда человек делает доброе дело, у него на душе становится теплее. Как показывает практика, сделав что-то хорошее для себя, мы получаем удовлетворение, но сделав что-то хорошее для ближнего, мы обретаем истинную радость.

Совсем не обязательно тратить на это все свое время. Хорошие поступки порой занимают у нас всего минуту. Это могут быть даже просто приятные слова, звонок бабушке или дедушке. Несите в мир добро, чтобы стать успешнее и счастливее.