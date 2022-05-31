Субсидии дадут только надежным судостроителям
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Субсидии дадут только надежным судостроителям

Субсидии дадут только надежным судостроителям

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Юлия Сапрыгина



Уточнены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на строительство крупнотоннажных судов. Новые нормы прописаны в постановлении Правительства от 20 мая 2022 года № 909. Документ вступает в силу 31 мая.

Внесены изменения в порядок субсидирования затрат на строительство крупнотоннажных судов. В частности, расширены требования к получателям средств. Так, установлено, что такие компании не должна входить в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремизму, терроризму или к распространению оружия массового уничтожения.

Законы, вступающие в силу с 31 мая


Также в соглашение о предоставлении субсидии включен план мероприятий по достижению результата финансирования. Мониторить достижение результата будет Минпромторг. Для этого получатель субсидии теперь должен отчитываться перед ведомством ежеквартально, а не раз в год, как было определено ранее.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.



#судоходство #деньги


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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