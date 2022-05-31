Сын Владимира Потанина рассказал, что его ненавидят в США из-за национальности
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Сын Владимира Потанина рассказал, что его ненавидят в США из-за национальности

Сын Владимира Потанина рассказал, что его ненавидят в США из-за национальности

Сын российского миллиардера Владимира Потанина, Василий, оказался в центре скандала в Питтсбурге, после того как расписал свой дом лозунгами в поддержку республиканцев. Об этом рассказывает Forbes в своем материале о том, как живут наследники российских миллиардеров после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Дом стоимостью 1,24 млн долларов Василий приобрел еще в 2019 году. Жилье находится в районе Шейдисайд, где живут обеспеченные американцы, большинство из которых поддерживают демократов.

У самого Василия Потанина, который переехал в США в 2014 году, нет американского гражданства, в связи с чем он не может голосовать на выборах. Поэтому он принял решение выразить свою политическую позицию иначе: перед своим домом он разместил табличку с изображением бывшего президента США Дональда Трампа, на которой написано: "Еще не скучаете по мне?", а также флаг с надписью "Let's go Brandon" ("Пойдем, Брэндон — эвфемизм нецензурного оскорбления действующего президента США Джо Байдена).

Местные жители сначала просто не одобряли такую демонстрацию политической позиции, а зачем начали преследовать Василия: в марте в твиттере (заблокирован в России) местной полиции появилось сообщение о расследовании нескольких случаев запугивания и угроз в адрес Потанина-младшего. Таблички перед его домам были испорчены "антинациональными лозунгами", люди начали угрожать Василию и его семье.

В интервью местному изданию TribLIVE Василий признался, что его позиция сразу вызвала неудовольствие соседей, однако ранее он в полицию не обращался. Своих идейных противников он упрекнул в отсутствии толерантности.

В том, что люди не соглашались со мной и оскверняли мои плакаты, но при этом утверждали, что они толерантны, было какое-то лицемерие, — заявил он.

Василий заявил, что после начала военной спецоперации его начали называть союзником президента России Владимира Путина и грубо советовали ему вернуться в Россию.

Люди считают, что из-за моей национальности я должен соглашаться со всем, что делает Путин. Поэтому я должен его поддерживать, я его шпион, я работаю на него. Их логика извращена.

После того, как Потанин обратился в полицию, выяснилось, что его преследует пара местных жителей. Трамп и Путин — олигархи среди нас. Владимир Потанин владеет недвижимостью в Шейдисайде, а его сын учится в Университете Карнеги — Меллона! — писали они в фейсбуке*.

По мнению Василия, ненависть соседей никак не связана с его отцом: преследуют его просто потому, что он русский.

Это не имеет к нему никакого отношения, он здесь не живет, он никогда не был в Питтсбурге, насколько мне известно, эти люди просто преследуют меня из-за моей национальности, — высказал мнение Василий в интервью местному изданию Pittsburgh’s Action News.

Владимир Потанин, который является совладельцем и председателем правления "Норникеля", в апреле оказался под санкциями Канады в связи с военной спецоперацией РФ на Украине. Ранее миллиардер призвал отказаться от "национализации" западных компаний, которые покинули российский рынок в связи со спецоперацией, заявив, что последствием этого станет глобальное недоверие инвесторов к России. На данный момент состояние Потанина оценивается в 29,4 млрд долларов.

В материале о наследниках российских миллиардеров упоминаются и другие дети бизнесменов, которые пострадали от русобофии или санкций в отношении России. Так, сын российского бизнесмена и главы "Уралкалия" Дмитрия Мазепина, Никита Мазепин, до начала спецоперации на Украине, был гонщиком американской команды "Форсулы-1" Haas. Компания "Уралкалий", в свою очередь, была спонсором команды. После начала военной спецоперации Haas расторг не только контракт с Никитой Мазепиным, но и спонсорское соглашение с "Уралкалием". В ответ на требования "Уралкалия" вернуть перечисленные 12 млн евро, команда выдвинула свои: 8 млн евро компенсации за "упущенную выгоду". Разбираться стороны будут через суд.

Дети российских миллиардеров и сами оказались под санкциями на фоне спецоперации: это коснулось дочерей совладельца "Новатэк" и "Сибур" Геннадия Тимченко Ксении Франк и Натальи Браунинг, Андрея Гурьева — младшего ("Фосагро") и других. Дочери основателя "Альфа-Групп" Михаила Фридмана сами под санкции не попали, однако это коснулось их матери, бывшей жены Фридмана Ольги Айзиман. В связи с этим в начале мая власти Франции заморозили активы семьи: в частности, арестовали виллу в Сен-Тропе, которую семья сдавала в аренду.

* Facebook принадледит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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