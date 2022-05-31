Тест: Ответьте на 9 вопросов, а мы на раз-два угадаем, есть ли у вас дети!
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Тест: Ответьте на 9 вопросов, а мы на раз-два угадаем, есть ли у вас дети!

Тест: Ответьте на 9 вопросов, а мы на раз-два угадаем, есть ли у вас дети!

Живете ли вы в свое удовольствие или отдаете все силы на то, чтобы вырастить свое чадо? Ответьте на несколько вопросов этого теста, а мы угадаем, родитель вы или нет!

1. Для начала скажите сколько вам лет:



18-24



25-34



35-44



45-65



Старше 65

2. Представьте себе чудный воскресный день... Во сколько встанете с кровати?



До 6 утра. Я ранняя птичка



С 6 до 7.30



С 7.30 до 9



С 9 до 11



После 11



Когда высплюсь!

3. Когда в последний раз вы не спали за полночь?



Да буквально вчера!



На прошлой неделе



В прошлом месяце



В течение последних 6 месяцев



Было дело, но не помню когда

4. Сколько раз в неделю вы запускаете стиральную машину?



Всего 1 раз



2-3 раза



4-6 раз



Более 10 раз



Бесчисленное количество раз!

5. Сколько раз вы смотрели мультфильм "Холодное сердце"?



Что это за мультфильм? Никогда не слышал(а)



Глянул(а) 1 разок



2-5 раз



5-10 раз



Я потерял(а) счет, знаю все слова наизусть

6. Как давно вы смотрели в кинотеатре фильм с ограничением 16+?



В этом месяце



Пару месяцев назад



Полгода назад



Не помню, давно это было

7. Какой у вас автомобиль?



У меня нет автомобиля



Небольшой седан/хэтчбэк



Минивэн



Джип/Кроссовер

8. Приводит ли вас в ужас вид отходов человеческой жизнедеятельности?



Сейчас я отношусь к этому спокойнее



Это отвратительно



То, что естественно, то не безобразно!

9. Можете ли вы назвать по именам всех этих персонажей мультфильма?









Нет у вас никаких детей!

У вас совершенно точно есть один или даже парочка «спиногрызов»

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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