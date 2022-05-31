Тест: Ответьте на 9 вопросов, а мы на раз-два угадаем, есть ли у вас дети!

Живете ли вы в свое удовольствие или отдаете все силы на то, чтобы вырастить свое чадо? Ответьте на несколько вопросов этого теста, а мы угадаем, родитель вы или нет!

1. Для начала скажите сколько вам лет:

2. Представьте себе чудный воскресный день... Во сколько встанете с кровати?

3. Когда в последний раз вы не спали за полночь?

4. Сколько раз в неделю вы запускаете стиральную машину?

5. Сколько раз вы смотрели мультфильм "Холодное сердце"?

6. Как давно вы смотрели в кинотеатре фильм с ограничением 16+?

7. Какой у вас автомобиль?

8. Приводит ли вас в ужас вид отходов человеческой жизнедеятельности?

9. Можете ли вы назвать по именам всех этих персонажей мультфильма?

Нет у вас никаких детей!

У вас совершенно точно есть один или даже парочка «спиногрызов»

18-2425-3435-4445-65Старше 65До 6 утра. Я ранняя птичкаС 6 до 7.30С 7.30 до 9С 9 до 11После 11Когда высплюсь!Да буквально вчера!На прошлой неделеВ прошлом месяцеВ течение последних 6 месяцевБыло дело, но не помню когдаВсего 1 раз2-3 раза4-6 разБолее 10 разБесчисленное количество раз!Что это за мультфильм? Никогда не слышал(а)Глянул(а) 1 разок2-5 раз5-10 разЯ потерял(а) счет, знаю все слова наизустьВ этом месяцеПару месяцев назадПолгода назадНе помню, давно это былоУ меня нет автомобиляНебольшой седан/хэтчбэкМинивэнДжип/КроссоверСейчас я отношусь к этому спокойнееЭто отвратительноТо, что естественно, то не безобразно!

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