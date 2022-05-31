Тест: Ответьте на 9 вопросов, а мы на раз-два угадаем, есть ли у вас дети!
Сегодня, 15:20
Живете ли вы в свое удовольствие или отдаете все силы на то, чтобы вырастить свое чадо? Ответьте на несколько вопросов этого теста, а мы угадаем, родитель вы или нет!
1. Для начала скажите сколько вам лет:
18-24
25-34
35-44
45-65
Старше 65
2. Представьте себе чудный воскресный день... Во сколько встанете с кровати?
До 6 утра. Я ранняя птичка
С 6 до 7.30
С 7.30 до 9
С 9 до 11
После 11
Когда высплюсь!
3. Когда в последний раз вы не спали за полночь?
Да буквально вчера!
На прошлой неделе
В прошлом месяце
В течение последних 6 месяцев
Было дело, но не помню когда
4. Сколько раз в неделю вы запускаете стиральную машину?
Всего 1 раз
2-3 раза
4-6 раз
Более 10 раз
Бесчисленное количество раз!
5. Сколько раз вы смотрели мультфильм "Холодное сердце"?
Что это за мультфильм? Никогда не слышал(а)
Глянул(а) 1 разок
2-5 раз
5-10 раз
Я потерял(а) счет, знаю все слова наизусть
6. Как давно вы смотрели в кинотеатре фильм с ограничением 16+?
В этом месяце
Пару месяцев назад
Полгода назад
Не помню, давно это было
7. Какой у вас автомобиль?
У меня нет автомобиля
Небольшой седан/хэтчбэк
Минивэн
Джип/Кроссовер
8. Приводит ли вас в ужас вид отходов человеческой жизнедеятельности?
Сейчас я отношусь к этому спокойнее
Это отвратительно
То, что естественно, то не безобразно!
9. Можете ли вы назвать по именам всех этих персонажей мультфильма?
Нет у вас никаких детей!
У вас совершенно точно есть один или даже парочка «спиногрызов»
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор