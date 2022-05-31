Уже известно о 2 бесплатных играх по Games With Gold в июне

Вадим Карасев





Microsoft затягивает с анонсом игр, которые получат в июне бесплатно по программе Games With Gold подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Но игроки уже обнаружили два таких проекта, которые сегодня стали бесплатными в Microsoft Store для «золотых» подписчиков — это Aven Colony и Super Meat Boy. Обе игры сейчас можно забрать бесплатно из Microsoft Store при помощи браузера.

Aven Colony

Aven Colony

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Откройте для себя Эйвен Прайм — чужую планету, где есть пустыни, тундра и джунгли, расположенную на расстоянии многих световых лет от Земли

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Super Meat Boy

Super Meat Boy

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Super Meat Boy — крутой платформер, в котором вы играете за анимированного мясного кубика, который пытается спасти свою девушку (которая, как оказалось, сделана из бинтов) от злобного эмбриона в банке, одетого в смокинг.

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Отметим, что официально объявить список бесплатных игр по Games With Gold на июнь Microsoft должна сегодня в течение дня.