Уже известно о 2 бесплатных играх по Games With Gold в июне
Microsoft затягивает с анонсом игр, которые получат в июне бесплатно по программе Games With Gold подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate. Но игроки уже обнаружили два таких проекта, которые сегодня стали бесплатными в Microsoft Store для «золотых» подписчиков — это Aven Colony и Super Meat Boy. Обе игры сейчас можно забрать бесплатно из Microsoft Store при помощи браузера.
Aven Colony
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Aven Colony
Откройте для себя Эйвен Прайм — чужую планету, где есть пустыни, тундра и джунгли, расположенную на расстоянии многих световых лет от Земли
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Super Meat Boy
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Super Meat Boy
Super Meat Boy — крутой платформер, в котором вы играете за анимированного мясного кубика, который пытается спасти свою девушку (которая, как оказалось, сделана из бинтов) от злобного эмбриона в банке, одетого в смокинг.
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Отметим, что официально объявить список бесплатных игр по Games With Gold на июнь Microsoft должна сегодня в течение дня.