В eFootball от Konami появится платная карьера и платные новые команды
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В eFootball от Konami появится платная карьера и платные новые команды

В eFootball от Konami появится платная карьера и платные новые команды


Konami в прошлом году выпустила провальный футбольный симулятор eFootball, который получил массу негативных отзывов на старте. В этом году для игры вышел крупный патч, исправивший некоторые особенно острые проблемы. Вместе с тем, в этом году в eFootball стартовали сезоны, что позволило оживить онлайн в игре.

Сегодня издательство Konami поделилось планами на будущее eFootball. Они объявили о двух платных расширениях, которые ждут игроков:



К концу 2022 года количество команд, которые можно использовать в лигах и клубных командах, будет расширено, но за это придется заплатить.



Мастер-лига будет доступна в качестве дополнительного платного контента в течение 2023 года.

Напомним, что Мастер-лига — популярный по Pro Evolution Soccer режим карьеры.

Сама игра eFootball является условно-бесплатной.

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По материалам: newxboxone

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