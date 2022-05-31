В eFootball от Konami появится платная карьера и платные новые команды

Вадим Карасев





Konami в прошлом году выпустила провальный футбольный симулятор eFootball, который получил массу негативных отзывов на старте. В этом году для игры вышел крупный патч, исправивший некоторые особенно острые проблемы. Вместе с тем, в этом году в eFootball стартовали сезоны, что позволило оживить онлайн в игре.

Сегодня издательство Konami поделилось планами на будущее eFootball. Они объявили о двух платных расширениях, которые ждут игроков:

К концу 2022 года количество команд, которые можно использовать в лигах и клубных командах, будет расширено, но за это придется заплатить.Мастер-лига будет доступна в качестве дополнительного платного контента в течение 2023 года.

Напомним, что Мастер-лига — популярный по Pro Evolution Soccer режим карьеры.

Сама игра eFootball является условно-бесплатной.