В программе ID@Xbox уже больше 4000 разработчиков

Вадим Карасев





Независимые игровые студии способны зачастую выпустить уникальные проекты, за которые не берутся издательства. С целью поддержать независимых разработчиков, Microsoft в 2013 году анонсировала специальную инициативу для таких создателей игр — программу ID@Xbox. Она позволяет разработчикам получить сопровождение от Microsoft на всех этапах создания проекта, вплоть до его публикации.

В рамках интервью cgmagonline глава программы ID@Xbox Крис Чарла рассказал, что в данный момент уже больше 4000 создателей контента присоединены к инициативе Microsoft, а суммарно Xbox выплатил «более 2,5 миллиардов долларов независимым разработчикам с момента запуска программы в виде лицензионных отчислений».

Как отметил Крис в интервью, Microsoft стремится дать разработчикам по ID@Xbox все инструменты, которые есть у крупных издателей — от технологий до маркетинга. При этом, для каждого разработчика подбираются свои условия сотрудничества, в интервью Крис приводит пример игры PUBG, которая вышла благодаря ID@Xbox: «мы были очень взволнованы игрой, а они [разработчики] были в восторге от Xbox и хотели выпустить игру очень и очень быстро, но не занимались разработкой для консолей, и в итоге мы издали эту игру».

Крис Чарла считает, что ID@Xbox — важная часть экосистемы Xbox именно для разработчиков. По его словам, зачастую игроки могут даже не знать, какие именно проекты выпущены по ID@Xbox, поскольку это не упоминается при запуске самой игры, нет никаких заставок, которые бы были связаны с инициативой.