В России были закрыты 73 онлайн-площадки по продаже табачной продукции
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В России были закрыты 73 онлайн-площадки по продаже табачной продукции

В России были закрыты 73 онлайн-площадки по продаже табачной продукции

10:04  Автор: Наталия Васильева


Источник: Роспотребнадзор



В России за 2021 год было подано в суд более 350 исков для блокировки сайтов по продаже табачной продукции, в частности насвая, снюса, никотиновых пастилок, конфет и леденцов. Из них в 263 случаях суд принял решение о запрете распространения соответствующей информации, 73 торговые площадки прекратили свою деятельность самостоятельно. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора по случаю Всемирного дня без табака.

По информации ведомства, в 2021 году было проверено более 231 тысячи табачных изделий, из них 56 404 импортного производства, изъято из оборота более 62 тысяч штук табачных изделий, из них 46 872 импортного производства.

Для снижения потребления табака и другой табачной продукции, сокращения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака, разработан план по выполнению Концепции реализации госполитики противодействия потреблению табака на период до 2035 года и далее.

В рамках исполнения этого плана в 2021 году Роспотребнадзор выявил ряд нарушений, связанных с распространением в интернете информации о дистанционной продаже табачной продукции.

По их результатам подано более 350 исковых заявлений в суд для блокировки сайтов, предлагающих к розничной продаже табачную продукцию, включая насвай, снюс, никотиновые пастилки, конфеты и леденцы. Из них в 263 случаях суд принял решения о запрещении распространения соответствующей информации, 73 торговые площадки прекратили свою деятельность самостоятельно.


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#табак


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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