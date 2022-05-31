Валя Карнавал назвала себя главной плаксой на шоу
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Валя Карнавал назвала себя главной плаксой на шоу

Валя Карнавал назвала себя главной плаксой на шоу
20-летняя певица Валя Карнавал осталась без приза в шоу «Звезды в Африке». Девушка проиграла Олегу Верещагину в финале реалити-шоу «Звезды в Африке». Актриса высказалась о своих обидах. Сегодня Валя Карнавал (Валентина Карнаухова – настоящая фамилия) рассказала, что посмотрела последнюю серию второго сезона проекта, чтобы поностальгировать. Она заверила, что не жалеет ни о чем, что происходило у них в лагере — ни о съеденных тараканах, ни о заговорах. Шоу снималось в феврале. По словам уроженки Ростова-на-Дону, ей потребовалось много времени, чтобы прошли обиды и неприятные ощущения. «Не жалею ни об одной своей слезинке, — пояснила Валя. — Говорят, что я вечно ною. Меня называют чересчур эмоциональной, главной плаксой второго сезона. Я с гордостью ношу это звание. Мне не стыдно плакать, злиться, обижаться. Знаете – это круто: плакать, проигрывать. Проигрыши очень круто осаживают».
Валя Карнавал - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Карнаухова полагает, что у нее стала более «взрослая» голова. Популярная девушка отметила, что этот проект подарил ей столько эмоций, сколько она ранее никогда не испытывала. «Благодаря этому шоу я научилась общаться с людьми, — заверила артистка. — Раньше я закрылась. И этот проект помог мне открыть меня». Валя также показала видео из этого реалити-шоу. Звезда снялась заплаканной. «Я вообще страшная! Меня довели тут, на проекте», — пожаловалась она. Олег Верещагин утверждает, что всё произошло так, как он и предполагал. «После ухода Ромы Юнусова, когда я остался один из мужчин, с каждым днем всё больше представлял в финале Валю. Потому что она больше всех хотела победить», — сказал 39-летний комик.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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