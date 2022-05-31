Виктор Дробыш пострадал от Наргиз Закировой
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Виктор Дробыш пострадал от Наргиз Закировой

Виктор Дробыш пострадал от Наргиз Закировой
Жигалова рассказала, как Наргиз Закирова подставила продюсера Виктора Дробыша. Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» рассказала о своем разговоре с продюсером Виктором Дробышем. Они встретились за кулисами премии RU.TV. Он поведал о страстях вокруг изгнанной из России певицы Наргиз Закировой. «Подставила она его знатно. Сорвала несколько запланированных корпоративов, на которых собиралась накосить бабла в России (которую, напомним, критикует). А также устроила истерику в аэропорту Домодедово, откуда ее депортировали», сказала Алена Жигалова.
Виктор Дробыш - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Жигаловой, Наргиз не хотела покидать Россию. Она громко материлась и требовала связаться с МИДом и Марией Захаровой. Жигаловой интересно, какие аргументы в свою защиту хотела привести исполнительница. Напомним, что Наргиз Закирова до 2072 года на сможет въехать в Россию. Она сделала несколько противоречивых заявлений о ситуации на Украине.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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