Виктор Дробыш пострадал от Наргиз Закировой

Жигалова рассказала, как Наргиз Закирова подставила продюсера Виктора Дробыша. Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграме» рассказала о своем разговоре с продюсером Виктором Дробышем. Они встретились за кулисами премии RU.TV. Он поведал о страстях вокруг изгнанной из России певицы Наргиз Закировой. «Подставила она его знатно. Сорвала несколько запланированных корпоративов, на которых собиралась накосить бабла в России (которую, напомним, критикует). А также устроила истерику в аэропорту Домодедово, откуда ее депортировали», сказала Алена Жигалова.Виктор Дробыш - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Жигаловой, Наргиз не хотела покидать Россию. Она громко материлась и требовала связаться с МИДом и Марией Захаровой. Жигаловой интересно, какие аргументы в свою защиту хотела привести исполнительница. Напомним, что Наргиз Закирова до 2072 года на сможет въехать в Россию. Она сделала несколько противоречивых заявлений о ситуации на Украине.