15 людей, которые переборщили с обработкой и это вылилось в полный кошмар
Сегодня, 19:25
Может показаться, что прошли те времена, где "палевный" фотошоп был настолько палевный, что хоть кричи. Но нет! Шедевральная обработка все еще радует внимательных пользователей Инстаграма :)
1. Кто обратит внимание на перегнутое пространство, когда тут такая прекрасная фигура?
2. Больше, больше фильтра!
3. Когда слишком лень делать завтрак, но фоточку-то выложить надо:
4. На фото в инстаграме и на видео в YouTube
5. «Лицо персонажа игры на PS3»
6. Вполне реалистичные ноги, разве нет?
7. Ох уж эта дань моде...
8. Что тут происходиит??
9. Что-то здесь тоже не так:
10. Когда ты тревел-блогер, но на дворе карантин, то выход все равно есть!
11. Закат сегодня чудненький
12. Макияж и фотошоп - и вот ты уже не Зоя, а Золанда
13. За гранью добра и зла
14. А вы часто разглаживаете кожу на ногах?
15. «Он утверждает, что является одним из лучших косплееров Джокера, у него более 1 тысячи подписчиков в Инстаграме. Эти татуировки… Я просто не могу»
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор