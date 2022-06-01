15 людей, которые переборщили с обработкой и это вылилось в полный кошмар
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15 людей, которые переборщили с обработкой и это вылилось в полный кошмар

15 людей, которые переборщили с обработкой и это вылилось в полный кошмар

Может показаться, что прошли те времена, где "палевный" фотошоп был настолько палевный, что хоть кричи. Но нет! Шедевральная обработка все еще радует внимательных пользователей Инстаграма :)

1. Кто обратит внимание на перегнутое пространство, когда тут такая прекрасная фигура?

2. Больше, больше фильтра!

3. Когда слишком лень делать завтрак, но фоточку-то выложить надо:

4. На фото в инстаграме и на видео в YouTube

5. «Лицо персонажа игры на PS3»

6. Вполне реалистичные ноги, разве нет?

7. Ох уж эта дань моде...

8. Что тут происходиит??

9. Что-то здесь тоже не так:

10. Когда ты тревел-блогер, но на дворе карантин, то выход все равно есть!

11. Закат сегодня чудненький

12. Макияж и фотошоп - и вот ты уже не Зоя, а Золанда

13. За гранью добра и зла

14. А вы часто разглаживаете кожу на ногах?

15. «Он утверждает, что является одним из лучших косплееров Джокера, у него более 1 тысячи подписчиков в Инстаграме. Эти татуировки… Я просто не могу»

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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