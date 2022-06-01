17 случаев, когда задний фон превратил обычную фотографию в настоящее комедийное удовольствие
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17 случаев, когда задний фон превратил обычную фотографию в настоящее комедийное удовольствие

17 случаев, когда задний фон превратил обычную фотографию в настоящее комедийное удовольствие

Доказано, что самые забавные и интересные снимки получаются случайно. Иногда фотограф обнаруживает крутые пасхалки уже некоторое время спустя после съёмки. Как правило, они прячутся на заднем плане в виде случайно влезших в кадр людей или питомцев (или не случайно). Находка таких сюрпризов — отличный повод поделиться фотографиями в интернете, чтобы все имели возможность насладиться получившимися шедеврами. Предлагаем незамедлительно начать их просмотр.

Ты — не ты, когда голоден

Зацените причёску. Пожалуйста, не обращайте внимание на писающую собачку

Сказав не обращать внимание на собаку, вы только акцентировали моё внимание на ней. Я теперь не могу перестать рассматривать её.

Кошачья фотобомба 2007 года

Я тоже делал свои самые крутые селфи перед зеркалом, заляпанным зубной пастой.

Намечается незабываемая рыбалка

Адская утка

Если вы будете слишком долго смотреть в её глаза, то почувствуете неконтролируемое желание дать ей хлебные крошки.

Понятия не имел, что меня фотобомбили, пока не увидел это

Неловко получилось

Неизвестно, кого предложение руки и сердца шокировало больше

Парень смог поплавать и сфотографироваться с настоящим китом

Реакция брата невесты бесценна

Полёт нормальный

Главное, резко не оборачиваться

Посмотрите, как реагирует мой пёс на улов

Когда у бариста специфическое чувство юмора

Взгляд, полный ревности и боли

Отличный костюмчик

Фотосессия для парня, делающего предложение девушке. В этот же момент их снимает какая-то незнакомка

Я делал предложение своей (теперь уже) жене на пляже и заплатил тайному фотографу. Когда я опустился на одно колено, парочка, проходившая мимо, заметила это. Женщина видит нас, ахает и подбегает прямо к нам. Она вытаскивает свой телефон и начинает снимать! Меня это настолько сильно смутило, что всё, что я смог выдавить из себя, было: «Ты сделаешь меня самым счастливым человеком на свете?». Я даже не смог спросить её, выйдет ли она за меня замуж!

Хуже всего то, что эта женщина сразу ушла. Значит, она даже не пыталась сделать это видео для нас. Она просто хотела его для себя.

Здесь вы можете посмотреть на примеры других забавных снимков, которые получились вследствие случайного появления кого-то в кадре.

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По материалам: Юмор

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