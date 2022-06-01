19 забавных пёселей, которые не на шутку испугались самых обычных вещей

Существует твёрдое убеждение, что собаки — лучшие защитники и охранники. Однако даже самым грозным пёселям не чужды слабости. Например, некоторые из них могут не на шутку испугаться самых безобидных вещей. Например, детская игрушка покажется им грозным монстром, незнакомый овощ или фрукт — затаившимся зверем, а цветок — устрашающим пауком. Выглядит со стороны эта картина крайне смешно и забавно. Но помните, что чужими страхами злоупотреблять не стоит. Предлагаем вам оценить фото пёсиков, которые столкнулись со своими ужасами нос к носу и успешно их пережили.

Это что ещё за игры?

Две большие собаки в полном ужасе от этой крошечной утки

Мой питбуль боится деревянной уточки (маленькая игрушка с хлопающими лапками).

Мой 90-килограммовый мальчик боится моих орхидей, когда они цветут. Он пробегает через комнату, чтобы не увидеть их.

Какой ужас, я старею

Собака моего друга боится всего на свете

Мам, я не уверен, что хочу делать совместное фото

Этот виноград выглядит крайне подозрительно

Собака испугалась страшного лица

Собака в ужасе от этой головы кабана

Какую жуть показывают нынче по телевизору

Вероятно, этот пёсик нащупал на дне что-то странное

У него точно связаны клешни?

Я понимаю тебя, собака. Меня тоже чертовски пугают лобстеры!

Испугался игрушки

Боги, что это? Листья?

Любовь моего лабрадора из собачьего парка милая, но и одновременно страшная

Хозяин, убери её от меня!

Реакция собаки, когда моя девушка села за руль автомобиля

Когда сказали, что пора мыть лапы

Хозяин сказал, что на следующей неделе нам нужно посетить ветеринара

Бонус: Моя собака боится кошек

Кошки давно выучили, что собака сделает всё возможное, чтобы не столкнуться с ними. Поэтому они придумали себе развлечение и начали преследовать её. Так сегодня собака пыталась подняться по лестнице.

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