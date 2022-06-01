5 популярных фраз, которым мало кто верит

1. «Я ни о чем не жалею»

2. «Я люблю всех людей»

3. «Мне незнакомо чувство зависти»

4. «Злиться – глупо»

5. «Я всегда говорю правду»

То, что любой из нас хочет произвести хорошее впечатление на собеседника – это нормально и объяснимо. Но только часто мы сами портим свой имидж, говоря вещи, которые заведомо являются ложью. Фраза «нельзя нравиться всем» – правильная и справедливая. Но вот только как хотелось бы всем понравиться! Чтобы все вокруг считали вас остроумной, обаятельной, порядочной и, конечно, честной. Вот вы и лезете из кожи вон, стараясь играть роль хорошей девочки. Но как раз в вашей честности и начнут сомневаться в первую очередь, если вы скажете одну из этих пяти фраз.Говоря эту фразу, вы как бы намекаете, что в своей жизни не сделали ни одной серьезной ошибки, а те, что и делали, не имеют никакого для вас значения. Подумаешь, не поступили в вуз, зато получили практический опыт работы санитаркой. Ну и что, что ваш муж сбежал, спасаясь от вашей ревности, зато теперь вы стали самостоятельной женщиной. Увы, все ваши «зато» – это попытка самоуспокоения и обесценивания своего прошлого. Ваша фраза о том, что вы ни о чем не жалеете, говорит не о вашей непогрешимости, а о том, что вы не делаете никаких выводов из своих ошибок.А может, не только людей, но и животных, тараканчиков и клопов. Вот такая вы любвеобильная натура, никому не можете причинить вреда, готовы утопить весь мир в океане любви и задушить в объятиях. Вы удивляетесь, что собеседник после вашей фразы недоуменно хмыкает? Зря удивляетесь: он прекрасно знает, что любить всех невозможно. И подозревает, что такими словами вы попросту защищаетесь от возможной агрессии с его стороны. В самом деле, нельзя же нагрубить человеку, который только что признался, что он вас любит.Ага, так вам и поверили! Зависть – это встроенная функция, которая каждому из нас дана от рождения. Сравнивать себя с остальными и делать выводы, кто же лучше – это нормально. Такое сравнение может дать вам мощный стимул к совершенствованию. Ненормально – это когда обычное сравнение переходит в стадию соревнования «кто круче» или вытаскивает на свет божий ваши комплексы и страхи. Вот тогда мы и говорим о черной зависти, болезненной зависти, разрушающей зависти. Человек, которому вы заявили, что никогда никому не завидовали, не поверит вам ни капли, потому что и сам нередко завидует и знает, что это естественно.И вы ни на кого никогда не злитесь. Скажем, на начальника, который урезал вам зарплату. И на ребенка, вымазавшего новый костюм в грязи. Вы вообще – суперспокойный и все понимающий человек! Правда, ум и способность злиться – это вещи из совершенно разных областей. Ум – это ваш интеллект и способность мыслить, а злость – эмоция, которая никак не подчиняется разуму. Поэтому вы, конечно, можете сделать вид, что вы не злитесь и не гневаетесь, но истребить в себе эти эмоции вы не в состоянии.Именно по этой фразе ваш собеседник поймет, что вы ему нагло врете. Ибо быть кристально честным невозможно. Мы часто врем не потому, что хотим обмануть собеседника, а по другим, более гуманным соображениям. Скажем, не хотим причинить боль или страдания. Такую «ложь во благо» не считают зазорной, собеседник даже начнет вас уважать за то, что вы такая человеколюбивая. Во всяком случае, его чувства к вам будут теплее, чем, если вы голословно заявите о своей неизменной правдивости.