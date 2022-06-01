9 лайфхаков, которые помогут быстро упокоить нервы

1. Не сжимать челюсти

2. Выйти на природу

3. Повышаем гормоны счастья

4. Сосредоточиться на чем-нибудь другом

5. Спортивные упражнения

6. Поиграть в настольные игры

7. Записывайте все, что необходимо

8. Займитесь чем-нибудь приятным

9. Планирование мыслей

Ни для кого не секрет, что повседневная жизнь современного человека часто на 90% состоит из стресса. И сколько бы нам ни говорили врачи "самое главное — никаких стрессов", жизнь нас не спрашивает, собираемся мы испытывать стресс или нет. Конечно, всем бы хотелось круглые сутки пребывать в состоянии спокойствия и умиротворения. Но даже если не происходит ничего из ряда вон выходящего, мозг среднестатистического работающего человек постоянно решает одновременно множество задач. Напряженные мысли не отпускают ни днем, ни ночью. Однако кое-что сделать самостоятельно в стрессовой ситуации можно. Вот несколько простых методик быстро сбросить напряжение и успокоиться.Это звучит довольно странно, но таким образом уменьшится мышечное напряжение не только в области рта, но также в шее и голове. В момент нервного напряжения разожмите зубы, раскройте рот. Почувствуйте расслабление мышц челюстей, глубоко подышите. Можно широко раскрыть рот, как у доктора на приеме, сказать: "А-а", высунуть язык. Это снижает и артериальное давление.Можно выйти на балкон или подойти к раскрытому окну. Подышите глубоко, глядя перед собой, сосредоточьтесь на одной какой-то детали: ветка дерева, трава, куст, лужа после дождя. Глядя на нее, описывайте то, что видите, про себя, простыми словами: "Это ствол дерева, он узловатый и изогнутый, коричневого цвета". Потом переходите к другому объекту, пока не успокоитесь. Дышите воздухом, перенаправьте внимание на простые природные объекты, отвлекитесь от навязчивых мыслей.Нужно сесть где-нибудь в уголке, подышать глубоко и представлять себя где-то в другом месте, где вам было хорошо, с другими людьми. Или вызывайте в воображении любимые мечты. Представляйте их в деталях — как вы одеты, где находитесь, что делаете. Таким образом повышаются гормоны счастья, и душевное состояние улучшается.Соберите пазл, займитесь рукоделием, возьмитесь за антистресс-раскраску. Перенаправьте внимание на что-то, не связанное со стрессовой ситуацией. Мозг выполняет те же функции сосредоточивания, но переключается на приятное, а на неприятных вещах — не концентрируется, и мы незаметно для себя отвлекаемся от них.Ходьба, бег, езда на велосипеде… Подойдет все! Если выйти на улицу сейчас не получится, можно выполнять упражнения в помещении, под музыку или специальные видеоролики. При беге или ходьбе полезно сконцентрировать внимание на одной точке впереди и следовать за ней. Хорошо действуют такие упражнения, которые приносят настоящую физическую усталость. Они прогоняют негативные мысли, улучшают концентрацию и приносят расслабление.Лучше всего подходят игры, где надо думать, потому что для этого требуется подключение тех областей мозга, которые обычно "не работают" во время загруженности. Они стимулируют память и концентрацию на нужном действии. Получается "перезагрузка мозга".Чтобы разгружался мозг, нужно, соответственно, снизить нагрузку на память. Часто мы напряженно держим в голове вещи, которые никак нельзя забыть. Освобождайте голову: записывайте их где угодно: в записной книжке, телефоне, календаре. Так вы будете знать, что не забудете необходимое — вы его записали, и освободитесь от навязчивых мыслей.Переключив восприятие на одно из пяти чувств, сделайте себе приятное. Послушайте любимую музыку, представьте любимые цвета. После ванной воспользуйтесь косметическим средством с любимым ароматом. Стимулирование чувств помогает мозгу отдохнуть.Сделайте такое упражнение: сядьте где-нибудь в тишине, глубоко дышите, закройте глаза. Решите, о чем вы сейчас будете думать. Забудьте о тяжелой ситуации, выберите что-нибудь простое: например, в помещении, где вы сидите, довольно прохладно. Проговорите это про себя, почувствуйте это. Потом переходите к следующей мысли. Считайте до пяти между мыслями. Это упражнение также прекрасно помогает отвлечься.