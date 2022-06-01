Анонсирован ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun для Xbox One и Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Издательство Focus Entertainment и разработчики из студии Auroch Digital анонсировали новую игру — ретро-шутер Warhammer 40,000: Boltgun. Проект появится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC в 2023 году, пока точной даты релиза у него нет.

Отмечается, что игра Warhammer 40,000: Boltgun будет сочетать в себе «культовый стиль 90-х, вселенную Warhammer 40,000 и захватывающий игровой процесс». Разработка проекта ведется с 2018 года.

В игре предстоит взять на себя роль космодесантника, выполняющего опасные миссии по всей галактике, сражаясь с космодесантниками Хаоса и демонами Хаоса. Ниже можно посмотреть первый трейлер Warhammer 40,000: Boltgun.

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