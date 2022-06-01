Археологи уточнили возраст пещеры, упомянутой в исландских сагах

Вадим Карасев

Искусственные пещеры недалеко от деревни Одди на юге Исландии оказались намного старше и больше, чем первоначально предполагали археологи. Анализ слоев вулканических отложений показал, что пещеры были созданы в середине X века, а не в начале XII века, как считалось ранее.

Первая из пещер была обнаружена в 2018 году, а затем стало понятно, что с ней связана вторая, более крупная. Нынешняя исследовательская группа занимается раскопками пещер с 2020 года. Большая пещера была разрушена, что вынудило археологов копать глубже, чтобы получить доступ к пещере в максимально безопасных условиях. Пока она доступна лишь частично.

Изучение системы пещер является частью более масштабного исследования литературной культуры, которая процветала в Одди в XI и XII веках. Представители жившего там могущественного семейство Оддверьяров были известны как историки, поэты и авторы некоторых из самых важных скандинавских саг. Самым известным из них был Сэмунд Мудрый (1056–1133), историк и писатель, которому даже приписывалось составление «Старшей Эдды». После смерти он сам стал героем исландского фольклора в образе чернокнижника и колдуна. Его внуком был Йон Лоптссон (1124–1197), учеником которого был знаменитый Снорри Стурлусон (1178–1241), автор «Младшей Эдды» и свода саг «Круг Земной». Снорри Стурлусон с четырех лет воспитывался в доме Йона в Одди.

Археолог Кристборг Торсдоттир предполагает, что одна из саг содержит прямое упоминание этих пещер. В тексте Jarteinabók Þorláks Biskups («Легенды о святых епископа Торлака»), созданном в 1210–1250 годах, упоминается Бычья пещера («Наутахеллир»). Название говорит, что пещера использовалась жителями для содержания скота. В рукописи рассказывается, как пещера обрушилась, когда в ней находилось двенадцать быков, и из-под завалов удалось вытащить только одного из них.