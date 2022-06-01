Для губернаторов и заксобраний введут единый срок полномочий

Тема: Какие законы вступают в силу

03:07 Автор: Анна Шушкина

Срок полномочий губернаторов и региональных парламентов составит 5 лет, при этом главы регионов смогут избираться более чем на два срока подряд. Такие положения нового закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» вступили в силу 1 июня.

Документ внесли председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Инициативу разработали в развитие норм обновлённой Конституции.

Закон систематизирует публичную власть в стране, четко распределяет полномочия между федеральными, региональными и муниципальными властями, заявил Павел Крашенинников, сообщила пресс-служба Комитета. «Определены общие принципы функционирования власти. Все уровни власти будут действовать слаженно и четко, как единый организм, — отметил Павел Крашенинников. Закрепляется единая структура региональных органов власти в стране, принципы их работы и механизм взаимодействия. А также определены особенности осуществления законодательного процесса и конкретизирован порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму.

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«Что важно, система органов власти и взаимодействие внутри системы становится удобной для граждан и их права защищаются в большем объеме. Уходит непонимание для граждан в разделении полномочий органов власти», — сказал депутат. Если человек обратился со своим вопросом в орган власти, система внутри себя определяет, какой из институтов компетентен в его решении, не нагружая гражданина отписками и отсылками в другие инстанции, уточнил политик. «Это являет единство всей системы публичной власти, — добавил он.

Систему региональных органов власти, согласно новому закону, составляют: законодательный орган субъекта, высшее должностное лицо и правительство региона, а также иные органы, которые могут создаваться в соответствии с конституцией или уставом региона.

Предусмотрена возможность дистанционной работы для заксобраний, допускается полупрофессиональная основа деятельности их депутатов.

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Документ закрепил право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора.

Наименование должности высшего должностного лица региона устанавливается конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом его исторических, национальных и иных традиций. Например, руководитель региона может называться «главой», «губернатором», «мэром», но только не «президентом». Новый закон установил равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний. Сейчас срок полномочий губернатора определяется регионом, но не может превышать 5 лет. Также снимается запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. Конкретное число губернаторских сроков смогут определять заксобрания регионов.

Законы, вступающие в силу с 1 июня

Предусмотрено, что Президент РФ вправе вынести предупреждение, объявить выговор высшему должностному лицу субъекта за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей. В случае неустранения причин, послуживших основанием для вынесения предупреждения и объявления выговора, глава региона может быть отрешен от должности.

Отдельные главы, в том числе, общие положения, нормы о сроке рассылки законопроектов и о государственном контроле, вступили в силу со дня официального опубликования закона с 21 декабря 2021 года. Нормы, регулирующие полномочия субъектов РФ и определяющие экономическую основу их деятельности, вступают в силу с 1 января 2023 года.

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#власть #в регионах

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