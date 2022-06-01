Дмитрий Назаров был экстренно госпитализирован
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Дмитрий Назаров был экстренно госпитализирован

Дмитрий Назаров был экстренно госпитализирован
Актер Дмитрий Назаров обратился к врачам за помощью.    64-летний артист попал в одну из московских больниц. В медучреждение артист обратился самостоятельно. В ближайшее время звезда кино пройдет обследование, а после врачи решат, нужно ли проводить операцию. За последние годы актер несколько раз оказывался в клинике. Назарова периодически беспокоят сердце и боли в спине. При этом сам артист не любит комментировать новости о своем здоровье, при каждом удобном случае он отшучивается. «Да-да, у меня беременность, тянет спину уже третий месяц», — как-то с юмором заявлял Дмитрий Юрьевич.
Дмитрий Назаров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Хоть поклонников Назарова и тревожит его состояние, артист не собирается на заслуженный отпуск. Актер снимается в кино и выступает в театре. Сейчас Дмитрий Юрьевич работает над фильмом «12 стульев», где играет Кису Воробьянинова, сообщает Telegram-канала «112».. Напомним, за плечами звезды более 90 ролей. Наибольшую популярность ему принесло участие в сериале «Кухня». Дмитрий Юрьевич окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. До 1995 года он служил в Малом театре. Затем артист работал в театре «Сфера» и Театре Российской армии, а с 2003 года — в МХТ имени Чехова. В 2000-м Назаров получил звание народного артиста России.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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