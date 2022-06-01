Евгений Цыганов показал подросшую среднюю дочку - копию Ирины Леоновой
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Евгений Цыганов показал подросшую среднюю дочку - копию Ирины Леоновой

Евгений Цыганов показал подросшую среднюю дочку - копию Ирины Леоновой
Актер Евгений Цыганов поделился фото 13-летней дочери Софии от актрисы Ирины Леоновой и рассказал, чем она занимается. 43-летний Евгений Цыганов воспитывает восьмерых детей от двух жен: бывшей — Ирины Леоновой и нынешней — Юлии Снигирь. Несмотря на то, что актер с 2016 года во втором браке, он успевает уделять внимание всем наследникам и утверждает, что это ему не так уж трудно дается. К тому же наследники Цыганова с юных лет интересуются его работой, а кое-кто из них готовится пойти по стопам родителей, поэтому Евгению несложно находить с детьми общий язык. Так, средняя дочь Цыганова – 13-летняя София – растет копией своей мамы и уже попробовала себя в кадре. Актер поделился в соцсети совместным фото с повзрослевшей наследницей, явно гордясь девочкой.  
Евгений Цыганов с дочерью Софией «Очень крутой человек. Снялась сейчас, захотела и сделала. Смотрит фильмы и сериалы в большом количестве, ее позвали сниматься в короткий метр. До этого она у Дениса Симачева снималась, он пытался ее разговорить, а она сидела молчала, варилась в себе», — рассказывал артист. Не отстает от Софии и 16-летняя Полина. Девушка совмещает учебу в школе со съемками, а в будущем наверняка поступит в одно из столичных театральных училищ. Этой осенью старшая наследница Цыганова блистала на балу дебютанток Tаtler, где появилась в эффектном белоснежном платье и шикарных украшениях. Многие отметили, что Полина тоже заимствовала многие черты от мамы и все больше становится на нее похожей. К слову, дочь Цыганова поддерживает хорошие отношения не только с отцом, но и с его новой женой. Она часто ездит вместе с папой и мачехой на гастроли и явно берет пример со Снигирь, копируя ее манеру одеваться и прически.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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