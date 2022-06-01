Филипп Киркоров лишился концертов
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Филипп Киркоров лишился концертов

Филипп Киркоров лишился концертов
На певца Филиппа Киркорова поступило множество жалоб. Концерт музыканта Филиппа Киркорова в Пятигорске, который был назначен на 19 июня, отменен. Северо-Кавказская государственная филармония, которой принадлежит концертный зал «Камертон», арендованный организаторами концерта, известила в официальном письме, что «приняла решение об отмене концерта».
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам директора филармонии Светланы Брежневой, на ее адрес поступил «поток обращения граждан Кавказских Минеральных Вод, а также мнение РПЦ по вопросу проведения концерта Филиппа Киркорова». Кроме того, определенные рекомендации поступили и от Министерства культуры России, как учредителя Филармонии, сообщает МК.ru. Напомним, что на одном из своих концертов в Москве Киркоров в номере на песню «Мария Магдалена» исполнил часть партии на большом православном кресте. После этого случился скандал.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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