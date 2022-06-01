Филипп Киркоров считает, что его заказали в России
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Филипп Киркоров считает, что его заказали в России

Филипп Киркоров считает, что его заказали в России
Певец Филипп Киркоров прокомментировал свой скандал. Во вторник, 31 мая, стало известно, что в Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова. А все якобы из-за номера на кресте, который поп-король представил на своем шоу в честь 55-летия. Публика обвинила певца в оскорблении чувств верующих.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Артист не стал молчать и тут же извинился перед обиженными, но и это не помогло. Гендиректор Северо-Кавказской государственной филармонии Светлана Бережная объявила, что концерт следует отменить. Ее решение согласовано с Минкультом России. «До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал», — сообщил легенда российской сцены.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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