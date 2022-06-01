Филипп Киркоров желает выглядеть моложе

Певец Филипп Киркоров наряжается в перья и стразы. Этот феномен объяснила психолог. Артист, безусловно, один из самых заметных деятелей российского шоу-бизнеса. И дело не только в огромном росте исполнителя. За Филиппом Киркоровым давно закрепилось реноме яркого, эпатажного человека, появление которого в обществе гарантирует мероприятию успех и создает массу инфоповодов. А все потому, что Филипп Бедросович никогда не упускает случая эпатировать публику. Психолог Наталья Федосеенко считает, что Филипп Киркоров стал заложником своего образа.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В последнее время Киркоров все чаще пытается визуально омолодиться за счет одежды и показать свой достаток», — отметила специалист. По мнению Натальи Федосеенко Филипп Киркоров — очень одинокий человек, который страдает от того, что рядом с ним нет искренних людей. Знаменитость используют в своих корыстных целях, а он хотел бы простого человеческого внимания и общения. «Без своего образа Киркоров уже не сможет жить. Это явная зависимость, проявление одиночества, которые так красиво блестят бриллиантами и переливаются разноцветными перьями», — цитирует Наталью Федосеенко издание Dni.ru.