Героическим мамам пообещали миллион

Помимо единовременных крупных сумм, многодетным семьям положены льготы и выплаты, о которых их должны информировать

20:59 Автор: Дмитрий Литвинов

Воспитывающим четырех и более детей семьям единовременно выплатят 200 тысяч рублей, родителям или усыновителям семи и более малышей положат сразу полмиллиона, а мамам, удостоенным звания «Мать-героиня», — миллион. Объявленные 1 июня предложения главы государства уже поддержали парламентарии.

Выплаты и льготы

Обновить систему поощрения многодетных семей президент Владимир Путин предложил на встрече с семьями, удостоенными ордена «Родительская слава». Как сообщил глава государства, вопрос уже обсуждался с Правительством и Администрацией Президента.

«Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату двести тысяч рублей, — привела слова Путина пресс-служба Кремля. — При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо ста тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать пятьсот тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня» единовременно выплачивать миллион рублей».

Глава государства напомнил, что повышение достатка и качества жизни семей с детьми обсуждали на заседании президиума Госсовета, в том числе, были затронуты меры поддержки многодетных семей. Для них будет продлена программа льготной ипотеки как минимум до конца следующего года. Кроме того, президент пообещал поручить кабмину проработать вопрос более раннего выхода на пенсию многодетных отцов.

И деньги, и статус

В инициативах главы государства одинаковое значение имеет и моральное поощрение, и материальная выплата, считает первый зампред Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Речь, по ее словам, идет о совершенно новом, более высоком статусе традиционной семьи — семьи с детьми.

«Вспомним, как еще не так давно пособие на ребенка от полутора до трех лет составляло 50 рублей в месяц, — сказала «Парламентской газете» Буцкая. — Сегодня в это трудно поверить, поскольку семья и воспитание детей становится одним из главных государственных приоритетов, не на словах, а на деле».

Родить и воспитать трех и более детей способна не каждая семья, а основная ответственность в этом случае ложится на маму, отметила член думского Комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Предложенные главой государства меры — это очередной шаг в поддержке материнства и детства, часть системной работы, сказала «Парламентской газете» депутат. Она напомнила, что для многодетных мам действуют различные льготы, как федеральные, так и региональные.

«Важно, чтобы информация о положенных льготах и выплатах доводилась своевременно и в полном объеме, и в том числе на это направлены усилия государства», — добавила Бессараб.

Новая цифровая платформа, которая создается на базе Пенсионного фонда, объединит все существующие в социальной сфере информационные системы, сообщила депутат. Социальное казначейство, как его называют, должно сделать получение различных выплат максимально удобным для людей, то есть без личного обращения в любые госструктуры и даже в беззаявительном порядке.

Героические мамы остались в СССР

Звание «Мать-героиня», по словам Владимира Путина, будет возрождено в России. Впервые его учредили в 1944 году указом президиума Верховного Совета СССР. Соответствующим орденом отмечали женщин, родивших и воспитавших десять и более детей, по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых всех остальных детей, рожденных от конкретной матери. После распада СССР звание «Матери-героини» уже не присваивали.

Орден «Родительская слава» учредили в 2008 году. Его вручают состоящим в браке родителям или усыновителям семерых и более детей. Награду вручают как мамам, так и папам в многодетных семьях. В мужском варианте знак ордена носят на пятиугольной колодке, обтянутой белой с голубой полосой шелковой лентой. В женском варианте орден носят на уложенной бантом ленте тех же цветов.

С 2010 года вручается и медаль ордена «Родительская слава». Ею отмечают родителей и усыновителей четырех и более детей. Медалью награждают при условии, что родители или усыновители «образуют социально ответственную семью» и ведут здоровый образ жизни.

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