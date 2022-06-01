Игра Knockout City теперь доступна бесплатно на приставках Xbox

Вадим Карасев





Сегодня в игре Knockout City стартовал 6 сезон. Вместе с тем, разработчики перевели проект полностью на условно-бесплатную модель. Сыграть в Knockout City на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах теперь могут все желающие, для мультиплеера на Xbox больше не требуется в «золотая» подписка в проекте.

Стоит напомнить, что разработчики заранее заявляли о планах перевести игру Knockout City на условно-бесплатную модель распространения. Проект со дня релиза был доступен в EA Play и Game Pass Ultimate, но оставался платным. Теперь же он больше не издается командой Electronic Arts, а разработчики из Velan Studios решили попробовать новую модель распространения.

6 сезон в Knockout City несет в себе тоже ряд изменений. В игре появилась новая карта, новый шар-бумеранг, переработанный сезонный пропуск и многое другое.

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