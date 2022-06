Игру Tell Me Why можно забрать бесплатно на приставках Xbox

Вадим Карасев





Игра Tell Me Why от студии DONTNOD Entertainment, которая является консольным эксклюзивом Xbox, сейчас доступна бесплатно в Microsoft Store. Первый эпизод игры был доступен бесплатно всегда в качестве «пробника», сейчас же можно бесплатно забрать все 3 эпизода игры. Отметим, что игра так и не вышла в российском Microsoft Store, поэтому забрать ее бесплатно можно из других регионов, например, из США — ниже дана прямая ссылка на соответствующую страницу игры.

Tell Me Why: Chapters 1-3

Tell Me Why — новейшая повествовательная приключенческая игра от DONTNOD Entertainment, студии, стоящей за любимой франшизой Life is Strange.



Отметим, что игра Tell Me Why, в том числе, доступна в подписке Game Pass.

