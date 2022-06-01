Игру Tell Me Why можно забрать бесплатно на приставках Xbox
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Игру Tell Me Why можно забрать бесплатно на приставках Xbox

Игру Tell Me Why можно забрать бесплатно на приставках Xbox


Игра Tell Me Why от студии DONTNOD Entertainment, которая является консольным эксклюзивом Xbox, сейчас доступна бесплатно в Microsoft Store. Первый эпизод игры был доступен бесплатно всегда в качестве «пробника», сейчас же можно бесплатно забрать все 3 эпизода игры. Отметим, что игра так и не вышла в российском Microsoft Store, поэтому забрать ее бесплатно можно из других регионов, например, из США — ниже дана прямая ссылка на соответствующую страницу игры.

Tell Me Why: Chapters 1-3

Tell Me Why — новейшая повествовательная приключенческая игра от DONTNOD Entertainment, студии, стоящей за любимой франшизой Life is Strange.

Перейти в Microsoft Store

Отметим, что игра Tell Me Why, в том числе, доступна в подписке Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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