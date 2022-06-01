Иосиф Пригожин высказался о травле Аллы Пугачевой
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Иосиф Пригожин высказался о травле Аллы Пугачевой

Иосиф Пригожин высказался о травле Аллы Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что нужно помнить заслуги звезд. Муж Валерии не одобряет травлю уехавшей за границу Аллы Пугачевой. Еще в феврале Примадонна сбежала с семьей в Израиль, где у брата её мужа есть небольшой дом. Сначала речь шла о том, что Примадонна проведет на чужбине всего пару недель, но потом стало очевидно — главная звезда российского шоу-бизнеса не торопится домой. Несколько дней назад обиженные на уехавшую Примадонну поклонники оставили ей послание на стене здания «Останкино», в котором не постеснялись оскорбить её. Пригожин считает, что ни у кого нет права осуждать или обесценивать былые заслуги эмигрировавших звезд.
Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги», — сказал Пригожин. Он напомнил о том, что именно Алла Борисовна подняла на новый уровень российскую эстраду. По мнению продюсера, нельзя забывать о том, сколько радости Примадонна подарила своим поклонникам. Тем более, что она после переезда никак не пыталась обидеть оставшихся в России фанатов. «Человек слова плохого не сказал, что за ненависть, что за негатив в ее адрес? Вчера кланялись до земли, а сегодня ненавидят. Она вас не трогает, так оставьте и вы ее в покое», — цитирует Пригожина Lenta.ru. Напомним, что Алла Борисовна уже отреагировала на скандальный перфоманс. Покинувшая Россию звезда указала на низкий интеллект своих обидчиков и процитировала строчку из своей песни. «Живи спокойно, страна», — призывает Пугачева.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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