Эти 4 игры раздадут бесплатно на Xbox по Games With Gold в июне

Вадим Карасев





По программе Games With Gold подписчики сервисов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate смогут получить бесплатно 4 игры. Как обычно, две игры предложат за счет программы обратной совместимости, а еще два проекта с Xbox One.

Вот игры, которые раздадут в июне по Games With Gold:

Aven Colony: 1-30 июняProject Highrise: Architect’s Edition: 16 июня — 15 июляSuper Meat Boy: 1-15 июняRaskulls: 16-30 июня

Напомним, что первые две игры из этой подборки уже доступны на приставках Xbox.