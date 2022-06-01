Эти 4 игры раздадут бесплатно на Xbox по Games With Gold в июне
Сегодня, 07:45 Вадим Карасев
По программе Games With Gold подписчики сервисов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate смогут получить бесплатно 4 игры. Как обычно, две игры предложат за счет программы обратной совместимости, а еще два проекта с Xbox One.
Вот игры, которые раздадут в июне по Games With Gold:
Aven Colony: 1-30 июня
Project Highrise: Architect’s Edition: 16 июня — 15 июля
Super Meat Boy: 1-15 июня
Raskulls: 16-30 июня
Напомним, что первые две игры из этой подборки уже доступны на приставках Xbox.
По материалам: newxboxone