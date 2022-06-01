Эти 4 игры раздадут бесплатно на Xbox по Games With Gold в июне
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Эти 4 игры раздадут бесплатно на Xbox по Games With Gold в июне

Эти 4 игры раздадут бесплатно на Xbox по Games With Gold в июне


По программе Games With Gold подписчики сервисов Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate смогут получить бесплатно 4 игры. Как обычно, две игры предложат за счет программы обратной совместимости, а еще два проекта с Xbox One.

Вот игры, которые раздадут в июне по Games With Gold:



Aven Colony: 1-30 июня



Project Highrise: Architect’s Edition: 16 июня — 15 июля



Super Meat Boy: 1-15 июня



Raskulls: 16-30 июня

Напомним, что первые две игры из этой подборки уже доступны на приставках Xbox.

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По материалам: newxboxone

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