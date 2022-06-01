Юлианна Караулова показала своего годовалого сына - именинника
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Юлианна Караулова показала своего годовалого сына - именинника

Юлианна Караулова показала своего годовалого сына - именинника
Певица Юлианна Караулова организовала сыну Алексу праздник в его первый день рождения. Выпускница «Фабрики звезд»  обнаружила еще один плюс материнства: возможность каждый год организовывать детские вечеринки, которых у неё самой никогда не было. Накануне певица отметила день рождения сына Алекса, которому исполнился один год. Исполнительница наняла целую команду, которая подготовила для именинника большой сюрприз. Певица, конечно, понимает, что её сын точно не запомнит этот праздник. Зато о нем будут помнить близкие и приглашенные гости. Кстати, по словам звездной мамы, именинник стойко выдержал шумное мероприятие. Больше всего Алекса на празднике заинтересовали воздушные шары, которыми был украшен ресторан, а также большой именинный торт со свечкой.
Юлианна Караулова с мужем и сыном-именинником «Я сегодня была на самой лучшей вечеринке! Моему сыну исполнился год! Вы представляете? Я нет! Вот вам довольный именинник, который героически вынес первый большой праздник в своей жизни. А я и не знала, что детские дни рождения — это такой кайф! Я в восторге», — рассказала Юлианна. Позже в Сети появились первые фото с семейного торжества Карауловой. На всех снимках она выглядит невероятно счастливой рядом с мужем и сыном, который, кстати, очень на неё похож.
Юлианна Караулова Напомним, что мужем певицы является саунд-продюсер Андрей Черный. Они познакомились еще 17 лет назад, но тогда и подумать не могли, что станут парой. В 2016 году Караулова получила предложение руки и сердца от возлюбленного, но потом еще долго откладывала поход в ЗАГС. Незадолго до родов Юлианна призналась, что они сыграли тайную свадьбу, на которую позвали только близких друзей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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