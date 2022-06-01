Какое ты дикое животное?
Сегодня, 19:25
Вполне возможно, что в прошлой жизни ты был(а) диким животным. Но каким именно? Ответь на вопросы теста и узнаешь
1. Без какого предмета ты бы ни за что не согласился(ась) остаться на необитаемом острове?
Маникюрный набор
Зубная паста
Презерватив
Обезболивающие средства
2. В какую погоду тебе нравится отправляться в походы?
Когда много снега
Весной, когда все вокруг цветет
Осенью, когда осыпаются листья
Летом, когда тепло и много солнца
3. Какое из этих изображений вызывает у тебя странные и немного противоречивые ощущения?
4. Кто из ловящих рыбу тебе наиболее симпатичен?
5. Представь, что ты купаешься в море... ночью! Какое у тебя в связи с этим появляется чувство?
6. А теперь обсудим одежду. Ты отправляешься в Африку - какой цвет предпочтешь?
7. На нижепредставленных картинках ты видишь мам с детенышами. Кто из них вызывает у тебя наибольшее умиление?
8. И последний вопрос. Стал(а) бы ты дотрагиваться и гладить диких животных во время путешествия по Африке?
Сложно сказать
Да, конечно!
Зависит от животного
Нет, никогда!
Ты крохотная рептилия!
Ты лев!
Ты лиса!
Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.
По материалам: Юмор