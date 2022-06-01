Какое ты дикое животное?

Вполне возможно, что в прошлой жизни ты был(а) диким животным. Но каким именно? Ответь на вопросы теста и узнаешь

1. Без какого предмета ты бы ни за что не согласился(ась) остаться на необитаемом острове?

2. В какую погоду тебе нравится отправляться в походы?

3. Какое из этих изображений вызывает у тебя странные и немного противоречивые ощущения?

4. Кто из ловящих рыбу тебе наиболее симпатичен?

5. Представь, что ты купаешься в море... ночью! Какое у тебя в связи с этим появляется чувство?

6. А теперь обсудим одежду. Ты отправляешься в Африку - какой цвет предпочтешь?

7. На нижепредставленных картинках ты видишь мам с детенышами. Кто из них вызывает у тебя наибольшее умиление?

8. И последний вопрос. Стал(а) бы ты дотрагиваться и гладить диких животных во время путешествия по Африке?

Ты крохотная рептилия!

Ты лев!

Ты лиса!

Маникюрный наборЗубная пастаПрезервативОбезболивающие средстваКогда много снегаВесной, когда все вокруг цвететОсенью, когда осыпаются листьяЛетом, когда тепло и много солнцаСложно сказатьДа, конечно!Зависит от животногоНет, никогда!

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