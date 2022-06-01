Картаполов: Россия практически перестала терять людей на Украине
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Картаполов: Россия практически перестала терять людей на Украине

Картаполов: Россия практически перестала терять людей на Украине

Тема: Военная операция на Украине


18:14  Автор: Руслан Грудцинов


Источник: РИА Новости



Россия практически перестала терять военных в ходе спецоперации на Украине благодаря изменению подхода к ведению боевых действий. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

По словам депутата, российские вооруженные силы изначально не применяли оружие на подконтрольной Киевом территории, но изменили тактику из-за жестокости украинских военных. «Когда их начали расстреливать, жечь, захватывать в плен, показательно издеваться над ними, конечно, тогда была изменена тактика, был изменен подход к самой сути операции», — рассказал Картаполов.

Теперь операция проводится строго по военной науке и соответствует всем руководящим документам, боевым уставам и направлениям. Эта тактика приносит ощутимые результаты, отметил депутат.

«Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, — 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет», — сказал Картаполов.


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По данным Минобороны РФ на 25 марта, за месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военный, еще 3825 получили ранения.

В начале апреля в Кремле заявили, что Россия понесла значительные потери в ходе спецоперации.



#армия #Украина #Донбасс

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По материалам: pnp.ru

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