Концерты Филиппа Киркорова отменяются одним, за одним
Сегодня, 18:25
Певец Филипп Киркоров оказался под жестким прессингом из-за своих высказываний. Концерты музыканта и поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске отменены. Все продажи билетов на данный момент уже остановлены, сообщает телеграм-канал Mash. Ранее стало известно об отмене концерта Филиппа Киркорова в Пятигорске. Мусульмане были возмущены, что во время концерта в Кремлевском дворце поп-король взобрался на православный крест.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Заметим, что отмена концерта в Пятигорске случилась после «потока обращения граждан Кавказских Минеральных Вод». Ранее Филипп Киркоров приносил извинения, если чувства верующих во время его выступления были задеты. Он отмечал, что не хотел никого оскорбить.м
По материалам: z-aya