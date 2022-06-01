Концерты Филиппа Киркорова отменяются одним, за одним
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Концерты Филиппа Киркорова отменяются одним, за одним

Концерты Филиппа Киркорова отменяются одним, за одним
Певец Филипп Киркоров оказался под жестким прессингом из-за своих высказываний. Концерты музыканта и поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова в Кисловодске, Ессентуках и Железноводске отменены. Все продажи билетов на данный момент уже остановлены, сообщает телеграм-канал Mash. Ранее стало известно об отмене концерта Филиппа Киркорова в Пятигорске. Мусульмане были возмущены, что во время концерта в Кремлевском дворце поп-король взобрался на православный крест.
Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Заметим, что отмена концерта в Пятигорске случилась после «потока обращения граждан Кавказских Минеральных Вод». Ранее Филипп Киркоров приносил извинения, если чувства верующих во время его выступления были задеты. Он отмечал, что не хотел никого оскорбить.м
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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