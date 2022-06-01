Ксения Собчак рассказала о серьезной болезни миллиардера основавшего Магнит

Ведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала болезнь миллиардера. Сергея Галицкого называют одним из самых успешных бизнесменов России. Много лет назад он основал сеть розничных магазинов «Магнит», заработав на этом миллиарды долларов. Но потом продал бизнес. 54-летний бизнесмен уже несколько лет не ведет дела. Кроме того, он стал реже посещать матчи футбольного клуба «Краснодар», который сам же основал и построил одноименный стадион. В 2021 году его спросили, что же случилось с некогда цветущим и радостным предпринимателем. «Это не секрет для краснодарцев: я болею, и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу посещать домашние матчи в большом количестве. Не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту. Но это жизнь — ты часто не являешься хозяином своей судьбы. Я, к сожалению, не в той форме и поэтому некоторые игры пропускаю», — сказал в эфире YouTube-проекта «Коммент-шоу».Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Точный диагноз Галицкого никто не раскрывал — в Сети ходили разные слухи, которые сегодня решила рассекретить Ксения Собчак. Она посмотрела последнее интервью Олега Тинькова, где тот призвал Галицкого высказать свою политическую позицию и оценить то, что происходит в мире. Телеведущая осудила Тинькова и объяснила, что происходит с Галицким. «Опять вот эта вот практика, ставшая модной в последнее время — заложить соседа. Вспомнила сейчас об этом, потому что узнала некий инсайд. Галицкий в сентябре прошлого года в интервью «Коммент-шоу» говорил, что «болеет». Так вот у него все серьезно — онкология. И все свои деньги, основной капитал, он держал в российских акциях. И теперь у него только какая-то небольшая сумма в западных банках (а заморозить все могут в любой день и час), и все, что у него осталось — небольшие деньги на себя и на лечение. И именно в этот момент Тиньков его призывает к каким-то активным высказываниям», — объяснила Собчак в Telegram-канале. Отметим, что сам Галицкий уже год не высказывается по поводу своего самочувствия. Кроме того, он говорил, что продолжает заниматься бизнесом, но уже не в той степени, как это было раньше. На данный момент Forbes оценивает его состояние в 3,4 миллиарда долларов.