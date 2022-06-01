Купальники как у Хейли Бибер и Джиджи Хадид: 10 моделей российских брендов
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Купальники как у Хейли Бибер и Джиджи Хадид: 10 моделей российских брендов

Купальники как у Хейли Бибер и Джиджи Хадид: 10 моделей российских брендов

Говорим "лето", подразумеваем "пляжный сезон". И если путь до некоторых курортов теперь может стать довольно извилистым из-за ограничений, то вот без классных купальников мы точно не останемся. Редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала 10 моделей российских брендов: от спортивных до бикини.

Звезды дразнят нас пляжными фото в любое время года. Но теперь мы можем внимательнее присмотреться к их образам, ведь пора думать об отдыхе на море. Вопрос, какой купальник выбрать: что-то с романтичным принтом, как у Джиджи Хадид, или спортивный слитный, как у Кортни Кардашьян? В новой подборке собрали самые разные модели.


Джиджи Хадид
Ким и Кортни Кардашьян
Лили Рейнхарт
Хейли Бибер

1.Слитный купальник с открытыми плечами "Паче"

Цена: 7 900 руб.

Одними из самых трендовых в этом сезоне стали пляжные наряды Chanel — в новой коллекции бренд представил линейку лаконичных черно-белых купальников в стиле 1990-х. Игра на ностальгических чувствах снова сработала — модницы в инстаграме* уже активно публикуют фото в таких купальниках. Неудивительно, что при таком спросе похожие модели появились в коллекциях многих других брендов. Найти аналоги можно и у известной российской марки "Паче".


"Паче"

2.Купальник с тропическим принтом Ozero Swimwear

Цена: 95 долларов за верх, 80 долларов за низ

Бренд основан россиянкой, живущей в Малайзии, а отшиваются коллекции на Бали, так что ценам в долларах не стоит удивляться. При производстве используются материалы, созданные из переработанных рыболовных сетей или пластика, выловленного в океане. Коллекции придутся по вкусу поклонницам ярких оттенков и эффектных принтов.


Ozero Swimwear

3.Оливковый купальник Marmi с лифом-бандо

Цена: 7 920 руб. за верх, 5 800 руб. за низ

Приглушенный оливковый оттенок не смотрится скучным за счет фактуры. Ну а плюсы топа-бандо очевидны — ровный загар в зоне декольте и возможность носить платья или топы с открытыми плечами. Купальник, к слову, можно дополнить завязкой на шею (1 680 рублей) и стилизовать верх по разному.


Marmi

4.Купальник с принтом "Медуза" Rodasoleil

Цена: 16 900 руб.

Купальники этого бренда рассчитаны на поклонниц продвинутых технологий. Ткань очень быстро сохнет, но главная ее фишка — она работает как крем SPF 30-35, обеспечивая ровный загар и защищая кожу от обгорания. Так что в первую очередь модели подходят тем, для кого солнечные ванны часто оборачиваются болезненными покраснениями и шелушением кожи. Но расслабляться под такой защитой тоже все-таки не стоит — злоупотребление солнечными ваннами может привести к перегреву, да и на открытые участки тела надо не забыть нанести проверенный солнцезащитный крем.


Rodasoleil

5.Купальник с лифом на одно плечо Atumatu

Цена: 2 600 руб. за верх, 2 400 руб. за низ

Девиз бренда — "любовь к себе — сексуальна", так что с уважением и вниманием тут относятся к самым разным женским фигурам. Это заметно и по размерной сетке (до 3XL), и по крою — про комфортную посадку тут тоже не забывают.


Atumatu

6.Спортивный купальник Zasport

Цена: 3 290 руб.

Классический спортивный купальник создан не только для заплывов в бассейне. Благодаря Памеле Андерсон в культовых "Спасателях Малибу" и модным съемкам Синди Кроуфорд в 1990-х красный слитный купальник стал модным элементом в поп-культуре. Сегодня найти похожий можно у Zasport.


7.Розовый купальник с асимметричным лифом Frencia

Цена: 9 000 руб.

Поклонницы необычных форм оценят эту модель бренда Frencia — лиф вполне можно носить и в качестве топа, например, с брюками с высокой талией, жакетом и босоножками.


Frencia

8.Купальник с цветочным принтом Watercolor

Цена: 3 000 руб. за верх, 2 500 руб. за низ

Те, кому понравилась недавняя романтичная коллекция Джиджи Хадид для бренда Frankies Bikinis с обилием полудетских цветочных принтов, оценят и ассортимент марки Watercolor.


9.Слитный купальник с вырезами сбоку Belle You

Цена: 7 989 руб.

Платья с вырезами на животе или по бокам уже покорили модниц. Почему бы не перенести этот тренд и в пляжную моду? Купальники такого плана сейчас можно искать в коллекции марки Belle You. В комплекте также идет пластиковый ремень-цепь, которым можно дополнить образ для фотосессии на пляже.


10.Белый бикини My Nude Nymph

Цена: 3 290 руб. за верх, 2 790 руб. за низ

Ну и как обойтись в подборке без базового бикини? Когда загар уже будет заметен, самое время облачиться в светлый купальник.


*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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