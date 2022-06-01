Лариса Гузеева опубликовала архивный кадр и призналась, что для нее самое важное

63-летняя телеведущая Лариса Гузеева показала себя молодой с маленькими детьми. Лариса Гузеева, на днях вернувшаяся в Россию из Болгарии, поделилась с поклонниками в соцсети редким архивным фото с сыном Георгием и дочерью Ольгой. Этот кадр ведущая «Давай поженимся!» опубликовала в честь праздника – Дня защиты детей. На снимке артистка еще совсем молодая, а ее младшей наследнице едва исполнился годик. «Ничего важнее детей для меня не было и нет. Я не святая Лариса и не лучшая в мире мать, но до последнего вздоха буду любить и защищать их. Благодарю судьбу за самых лучших моих Георгия и Ольгу»,— подписала Гузеева памятный кадр.Лариса Гузеева с детьми Напомним, звезда «Жестокого романса» впервые стала мамой во втором браке, с Кахой Толордава: 19 апреля 1992 года на свет появился ее сын Георгий. Однако построить счастливую семью у актрисы не получилось, и вскоре супруги развелись. После двух неудачных расставаний телеведущая долго не решалась вновь идти под венец, хотя претендент на руку и сердце у нее был – друг детства, ресторатор Игорь Бухаров. И лишь в 1999 году они наконец-то расписались, а год спустя стали родителями. Гузеева действительно души не чает в детях, но особенно любит младшую дочь и очень ее балует. Кроме того, телеведущей приходится постоянно беспокоиться за 22-летнюю наследницу из-за ее неполадок со здоровьем. Сначала Ольга жаловалась на нервные срывы и однажды даже разгромила свою комнату, а потом у нее обнаружили гинекологические проблемы. Девушке провели несколько операций по удалению опухоли, ей пришлось принимать гормональную терапию, что сказалось на ее весе.